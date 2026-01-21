Adolescente desaparecida é encontrada morta em Britânia; suspeito confessa crime

Vítima teria sido morta pelo próprio tio. Esposa do autor teria ajudado e fugido da cidade com ajuda da filha

Augusto Araújo - 21 de janeiro de 2026

Beatriz Emily Nunes da Silva Ferreira foi encontrada morta após ser dada como desaparecida pela família. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma adolescente de 14 anos, identificada como Beatryz Emily Nunes da Silva Ferreira, foi encontrada morta em Britânia, no Oeste de Goiás, após ser dada como desaparecida pela família.

A ocorrência teve início ainda na manhã de terça-feira (20), quando a mãe da adolescente procurou a Polícia Militar (PM) relatando o desaparecimento da filha.

A jovem teria saído de casa por volta das 07h30, informando que iria até a residência de uma tia e deixou de atender ligações.

A partir do registro, as forças de segurança iniciaram buscas em diferentes pontos da cidade. Assim, na manhã

Na manhã desta quarta-feira (21), durante as apurações, surgiram informações de que a adolescente teria sido vista pela última vez na residência de um tio dela, de 61 anos, no bairro Vila Mutirão.

O local passou a ser monitorado e, após abordagem e entrevista, o suspeito confessou envolvimento no crime.

Durante o relato aos policiais, o homem afirmou que a esposa também teria participado da ação e que o corpo da adolescente havia sido enterrado no quintal da residência.

A área foi imediatamente isolada para preservação da cena, e a Polícia Civil foi acionada, assumindo a condução da investigação.

As apurações apontam para a suspeita de que a adolescente tenha sido estuprada antes de ser morta pelo tio, fato este não confirmado até o momento.

Por fim, informações de testemunhas indicaram que a esposa do suspeito teria deixado a cidade com auxílio da filha do casal, em um veículo, com destino ao município de Jussara.

O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias do crime, as motivações e a possível participação de outros envolvidos.

