Cantor Leonardo passa por cirurgia em hospital de Goiânia

Esposa do artista compartilhou detalhes do procedimento estético nas redes sociais

Pedro Ribeiro - 22 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais/Poliana Rocha @poliana)

O cantor Leonardo passou por uma cirurgia plástica em Goiânia. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22) pela esposa do artista, Poliana Rocha, por meio das redes sociais.

Segundo a publicação, Leonardo realizou uma blefaroplastia superior e inferior com laser de CO₂, por via transconjuntival.

Ao compartilhar uma foto ao lado do cantor e da equipe médica, Poliana escreveu que o procedimento “foi um sucesso”.

Ainda de acordo com o conteúdo publicado, a cirurgia foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein Goiânia.

Na imagem, o artista aparece acompanhado dos médicos responsáveis pelo procedimento.

Em nota ao G1, a assessoria do cantor informou que o estado de saúde é bom e que a recuperação segue conforme o esperado.

O procedimento

A blefaroplastia superior e inferior com laser de CO₂ é um procedimento estético realizado nas pálpebras para remover excesso de pele, bolsas de gordura e flacidez ao redor dos olhos.

Já a via transconjuntival significa que o acesso é feito pela parte interna da pálpebra, sem cortes externos visíveis, o que reduz cicatrizes e costuma acelerar a recuperação.

A técnica com laser permite maior precisão e menor sangramento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!