Depois da salsicha, veio o presunto: alimento entra na lista de substâncias cancerígenas para humanos

Nitritos e nitratos usados na conservação podem se transformar em substâncias cancerígenas dentro do organismo

Layne Brito - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Após a salsicha, outro alimento amplamente consumido pelos brasileiros entrou no alerta das autoridades de saúde: o presunto.

O produto integra o grupo das carnes processadas, classificadas como cancerígenas para humanos por organismos internacionais de saúde, com base em estudos científicos.

O principal motivo dessa classificação está nos nitritos e nitratos, substâncias químicas adicionadas durante o processamento da carne.

Esses compostos são utilizados para conservar o alimento por mais tempo, evitar a proliferação de bactérias e manter a coloração rosada característica dos embutidos.

Apesar de cumprirem essa função industrial, os nitritos e nitratos representam risco à saúde porque, dentro do organismo, especialmente no ambiente ácido do estômago, podem se transformar em nitrosaminas.

Essas substâncias são reconhecidas cientificamente como potencialmente cancerígenas.

Estudos indicam que as nitrosaminas podem danificar o DNA das células, favorecendo o surgimento de mutações que, ao longo do tempo, aumentam o risco de desenvolvimento de câncer.

A associação é mais forte com câncer colorretal, mas também envolve câncer de estômago e de esôfago.

Especialistas explicam que o risco não está relacionado ao consumo eventual, mas sim à ingestão frequente e em grandes quantidades.

Quanto maior o consumo de carnes processadas ao longo do tempo, maior a exposição a essas substâncias e, consequentemente, o risco à saúde.

Além dos conservantes, o próprio processo industrial, que inclui defumação, cura e altas temperaturas, também contribui para a formação de compostos prejudiciais ao organismo.

Órgãos de saúde reforçam que a classificação não significa proibição do consumo, mas serve como alerta ao consumidor, incentivando escolhas mais conscientes e a redução do consumo de alimentos ultraprocessados, principalmente entre crianças e adolescentes.

