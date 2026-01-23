Preço do diesel em Anápolis varia 17%; economia por tanque chega a R$ 65

Para a maioria dos motoristas, a variação de alguns centavos no preço dos combustíveis já pesa no orçamento. Mas para quem depende da estrada para viver, como caminhoneiros e frotistas, essa diferença pode significar o lucro ou o prejuízo no final do mês.

Uma nova pesquisa do Procon Anápolis, analisada em detalhes pelo Portal 6, revela um dado alarmante para esse setor: o preço do diesel S-10, essencial para os veículos mais modernos, apresenta uma variação de quase 17% entre os postos da cidade.

O levantamento, realizado entre 19 e 21 de janeiro em 22 estabelecimentos, mostra que o litro do diesel S-10 pode ser encontrado por valores que vão de R$ 5,55 a impressionantes R$ 6,49.

Essa diferença de R$ 0,94 por litro se transforma em um impacto financeiro massivo na hora de abastecer um veículo pesado.

Em um tanque de 70 litros, por exemplo, a economia ao escolher o posto mais barato chega a R$ 65,80. Para um caminhoneiro que abastece diariamente, essa economia pode ultrapassar R$ 1.900 em um único mês.

O Posto WK Brasil Petro, na Avenida Brasil Norte, se destaca como o aliado do motorista profissional, oferecendo tanto o diesel comum (S-500) quanto o S-10 pelos menores preços da cidade: R$ 5,45 e R$ 5,55, respectivamente.

No outro extremo da tabela, o Posto Central, na Praça Americano Brasil, comercializa o S-10 pelo teto de R$ 6,49, enquanto o Posto Santo Antônio, também na região central, tem o diesel comum mais caro, a R$ 6,19.

“Essa diferença, para nós, é tudo. É o dinheiro do pneu, da manutenção, do café na estrada”, comenta um caminhoneiro que preferiu não se identificar, enquanto abastecia em Anápolis.

“Muitas vezes a gente roda mais alguns quilômetros para buscar um preço melhor, porque no volume que a gente abastece, qualquer centavo conta. Uma pesquisa como essa do Procon, divulgada por vocês, ajuda a gente a traçar a rota da economia”.

O impacto não se restringe ao caminhoneiro autônomo. Empresas de logística e transportadoras, que gerenciam frotas com dezenas de veículos, enfrentam um desafio ainda maior.

A variação no custo do combustível afeta diretamente o valor do frete, a competitividade da empresa e, em última instância, o preço dos produtos que chegam ao consumidor final.

A pesquisa de preços, nesse contexto, deixa de ser uma opção e se torna uma ferramenta de gestão estratégica.

