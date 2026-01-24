Conheça carne de segunda que se tornou ótima opção para o churrasco, não devendo em nada para a picanha
Com bastante gordura e sabor forte, a ponta de peito virou a aposta de quem quer churrasco caprichado sem pagar preço de carne nobre
A picanha ainda reina quando o assunto é churrasco, mas a verdade é que o valor dela tem afastado muita gente da grelha cheia. Só que nem sempre é preciso recorrer aos cortes mais caros para comer uma carne macia, suculenta e com aquele gosto marcante de brasa.
Nos últimos tempos, um corte bem menos famoso começou a ganhar espaço justamente por entregar resultado acima do esperado, mesmo sendo considerado de segunda.
É a ponta de peito, uma carne que muita gente ainda ignora no açougue, mas que pode surpreender até quem já está acostumado com as peças mais disputadas.
Esse corte vem da região inferior do boi e se destaca por ter uma boa quantidade de gordura, o que ajuda a manter a suculência durante o preparo.
Quando vai para o fogo com calma, ela fica úmida por dentro e com uma casquinha dourada por fora, criando uma combinação que agrada logo na primeira fatia.
Não é à toa que a ponta de peito aparece com frequência em receitas populares nos Estados Unidos, especialmente em preparos longos, feitos em baixa temperatura, até a carne ficar bem macia e fácil de puxar.
Mesmo sem estrutura de defumação, dá para fazer algo parecido na churrasqueira de casa, desde que o assado não seja apressado.
Para acertar, o caminho mais simples costuma ser o mais eficiente. Sal grosso já resolve, mas quem gosta de tempero mais presente pode apostar em alho, azeite e ervas, deixando a peça descansar antes de ir ao fogo.
O corte também pede atenção para não ficar seco, então o ideal é controlar o calor e virar apenas o necessário.
No fim, o resultado é uma carne saborosa, cheia de personalidade e com preço bem mais amigável do que a picanha. Para quem quer manter o churrasco de fim de semana sem sentir o peso no bolso, a ponta de peito pode ser aquela escolha que vira tradição depois que você prova.
