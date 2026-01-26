Pouca gente sabe, mas esse detalhe na cozinha chama baratas

Mesmo com a casa limpa, um erro comum no dia a dia cria o ambiente perfeito para a proliferação desses insetos indesejados

Isabella Valverde - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Dia a Dia com Você Vanessa Silva)

Manter a cozinha limpa costuma ser a principal estratégia de quem quer evitar baratas dentro de casa. No entanto, o que muita gente não imagina é que o problema nem sempre está nos restos de comida ou no lixo acumulado. Um detalhe simples, muitas vezes ignorado, pode ser o verdadeiro responsável por atrair esses insetos: a umidade constante.

Ralos, pias, áreas atrás da geladeira e até panos de prato úmidos criam um ambiente perfeito para as baratas. Esses locais oferecem exatamente o que elas mais procuram: água disponível, abrigo e pouca circulação de ar.

Mesmo em cozinhas aparentemente organizadas, esse fator é suficiente para favorecer a presença dos insetos.

Outro ponto crítico é o acúmulo de água em bandejas de eletrodomésticos, como geladeiras e bebedouros. Esses reservatórios passam despercebidos na limpeza diária e acabam funcionando como uma fonte contínua de hidratação para as baratas, que conseguem sobreviver longos períodos apenas com água.

Frestas em armários, rodapés soltos e pequenos vãos próximos à pia também contribuem para o problema. Esses espaços úmidos e escuros servem como esconderijo durante o dia, fazendo com que os insetos apareçam principalmente à noite, quando o ambiente está mais silencioso.

Para evitar a infestação, especialistas recomendam secar bem a pia antes de dormir, manter ralos fechados ou com tampas adequadas, trocar panos úmidos com frequência e verificar periodicamente áreas escondidas da cozinha. Pequenas mudanças na rotina fazem toda a diferença na prevenção.

Mais do que eliminar restos de alimentos, controlar a umidade é uma das formas mais eficazes de manter a cozinha livre de baratas e garantir um ambiente mais saudável dentro de casa.

