Laboratório clandestino que falsificava bebidas vendidas em Goiânia e Anápolis é estourado pela PM

Pedro Ribeiro - 27 de janeiro de 2026

A Polícia Militar (PM) estourou um laboratório clandestino de falsificação de bebidas alcoólicas que abastecia pontos de venda em Goiânia e Anápolis.

A ação ocorreu no distrito de Marinápolis, em Terezópolis de Goiás, após denúncias anônimas sobre a comercialização de destilados adulterados.

Segundo apuração do Portal 6, equipes da PM passaram a monitorar um veículo suspeito e realizaram a abordagem em frente à residência do autor.

Durante a vistoria no carro, os policiais encontraram diversas garrafas de uísque falsificadas no porta-malas. Questionado, o homem acabou confessando a prática criminosa.

Na sequência, ele permitiu a entrada dos militares na residência, onde funcionava o laboratório clandestino.

No local, foram apreendidas grandes quantidades de bebidas alcoólicas adulteradas, entre elas uísque, gin e outros destilados, além de lacres, tampas, selos de marcas conhecidas e equipamentos usados no processo de falsificação, como soprador térmico para a secagem dos lacres.

Além disso, o suspeito relatou que adquiria bebidas de baixo valor e transferia o líquido para garrafas vazias de marcas famosas, simulando produtos originais para revenda.

Em uma casa abandonada ao lado do imóvel, os policiais também encontraram dezenas de garrafas vazias que seriam utilizadas no esquema, além de uma lavadora de alta pressão usada na higienização dos vasilhames.

Ainda durante a ação, foi localizado um galão contendo um produto químico do tipo inseticida, cujo princípio ativo seria o fipronil, substância proibida.

Não há confirmação se o material era utilizado diretamente na adulteração das bebidas, o que será esclarecido após análise pericial.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes. O suspeito foi autuado em flagrante por falsificação e adulteração de produto alimentício, e a investigação segue em andamento.

