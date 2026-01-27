Motoristas se assustam após caminhão pegar fogo em frente ao trevo da Havan, em Anápolis

Bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio e já contiveram as chamas

Caminhão pegou fogo em frente à Havan, em Anápolis.
Caminhão pegou fogo em frente à Havan, em Anápolis. (Foto: Instagram/@gust4real1)

Motoristas que passavam em frente ao Trevo da Havan, em Anápolis, se assustaram ao se deparar com um caminhão em chamas.

O incêndio teve início pouco antes das 17h30 desta terça-feira (27) e logo mobilizou o Corpo de Bombeiros, acionado em questão de minutos.

O fogo já foi controlado pelos militares, que precisaram interditar parcialmente o trânsito para realizar o combate.

Bombeiros já combateram as chamas.

Bombeiros já combateram as chamas. (Foto: Reprodução)

Não se sabe qual foi a causa do incêndio, e ainda não é possível dizer se o motorista estava no caminhão no momento em que o fogo começou.

Mais informações a qualquer momento.

