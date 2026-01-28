O benefício que estudantes de direito de todo o Brasil tem e nem todos conhecem

Mesmo antes da formatura, estudantes de Direito podem ter acesso a vantagens oferecidas pela OAB que ajudam na formação acadêmica e profissional

Layne Brito - 28 de janeiro de 2026

( Foto: Reprodução/Captura de tela )

Estudantes de Direito em todo o Brasil contam com benefícios importantes ainda durante a graduação, mas muitos desconhecem essas possibilidades.

Além das vantagens oferecidas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), há direitos e acessos que podem contribuir diretamente para a formação acadêmica e profissional, mesmo antes da formatura.

Pouca gente sabe, por exemplo, que alunos regularmente matriculados no curso podem realizar um cadastro como estudantes em seccionais da OAB.

Embora essa inscrição não autorize o exercício da advocacia, ela permite acesso a uma série de recursos relevantes, como palestras, congressos, seminários e cursos jurídicos, muitos deles gratuitos ou com valores reduzidos. Esses eventos aproximam o estudante de temas atuais do Direito, além de favorecer o contato com profissionais experientes da área.

Outro benefício associado a esse vínculo institucional é o acesso a bibliotecas jurídicas mantidas pela OAB.

Em muitas cidades, esses espaços oferecem obras atualizadas, doutrinas especializadas e materiais técnicos que nem sempre estão disponíveis nas bibliotecas universitárias, servindo como apoio para pesquisas, trabalhos acadêmicos e preparação para provas.

Além disso, estudantes de Direito também podem solicitar materiais de estudo diretamente aos senadores da República, um direito pouco conhecido no meio acadêmico.

Por meio dos gabinetes parlamentares, é possível ter acesso gratuito a livros, cartilhas, publicações legislativas e conteúdos institucionais voltados à formação jurídica e cidadã.

Os pedidos costumam ser feitos por e-mail ou pelos canais oficiais do Senado, e muitos gabinetes mantêm acervos educativos justamente para atender estudantes e pesquisadores.

Em alguns estados, os estudantes cadastrados também passam a receber comunicados institucionais, informativos e conteúdos exclusivos, o que facilita o acompanhamento de mudanças legislativas, debates jurídicos e ações promovidas pela OAB.

Esse contato antecipado contribui para uma formação mais alinhada à prática profissional e à realidade do mercado.

O vínculo com instituições como a OAB e o próprio Senado Federal ajuda ainda a familiarizar o estudante com o funcionamento dos órgãos que terão papel central em sua futura atuação.

Para muitos alunos, esse contato precoce auxilia na escolha da área de especialização e no planejamento da carreira.

Apesar de serem benefícios acessíveis em grande parte do país, essas oportunidades ainda são pouco divulgadas, o que faz com que muitos estudantes concluam a graduação sem nunca utilizá-las.

Buscar informações junto à OAB do estado e conhecer os canais oficiais do Senado pode ser um passo simples, mas estratégico, para aproveitar melhor a vida acadêmica e chegar mais preparado ao mercado jurídico.

