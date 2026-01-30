Homem é identificado após aplicar golpe das comandas em padaria de Anápolis
Imagens do circuito interno do estabelecimento permitiram reconhecer o suspeito
Um homem foi identificado após aplicar o chamado “golpe das comandas” em uma padaria localizada no Jardim Alexandrina, em Anápolis.
O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (30), após análise de imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento.
Através das imagens é possível perceber o modus operandi do suspeito.
Ele entrava no estabelecimento, retirava duas comandas de consumo e realizava pedidos em apenas uma delas.
No momento de sair, utilizava a comanda sem registros, deixando o local sem pagar pelos produtos consumidos.
Segundo apuração do Portal 6, a prática teria ocorrido mais de uma vez.
Na última ação, registrada no dia 25 de janeiro, o prejuízo foi de R$ 137.
O caso foi registrado como furto qualificado mediante fraude e segue sob investigação das autoridades.
