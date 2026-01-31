Adeus, armários: tendência para 2026 começa a chegar às cozinhas

Prateleiras abertas ganham espaço nas cozinhas, reduzem custos e prometem mais leveza visual, funcionalidade e integração nos lares a partir de 2026

Gustavo de Souza - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

A cozinha está mudando de forma silenciosa, mas definitiva. Projetos mais recentes já apontam o enfraquecimento dos armários tradicionais e a ascensão das prateleiras abertas como protagonistas do ambiente.

Indicada como forte tendência para 2026, a proposta aposta em leveza visual, menor custo e melhor aproveitamento do espaço. O movimento ganha força, principalmente, em apartamentos compactos e plantas integradas.

Ao eliminar estruturas fechadas, o ambiente parece mais amplo, iluminado e conectado à rotina da casa. Ainda assim, a escolha exige planejamento para unir estética e funcionalidade no dia a dia.

Funcionalidade e leveza no centro do projeto

A praticidade é um dos principais motores dessa tendência. Com prateleiras abertas, utensílios e itens de uso diário ficam sempre à mão, agilizando tarefas e reduzindo etapas na rotina.

O impacto visual também é imediato. Sem armários superiores volumosos, a cozinha ganha sensação de amplitude e fluidez, além de favorecer a entrada e a distribuição da luz natural.

Outro ponto relevante é a ventilação. A ausência de portas contribui para reduzir umidade e odores, ajudando na conservação de louças, potes e mantimentos.

Custo menor e mais liberdade criativa

Quando o orçamento entra em pauta, as prateleiras levam vantagem. O investimento costuma ser mais baixo do que o de armários sob medida, facilitando reformas rápidas e acessíveis.

Além disso, os objetos passam a fazer parte da decoração. Louças, copos e potes assumem papel estético e ajudam a construir um espaço com identidade própria.

Versáteis, as prateleiras se adaptam a diferentes estilos, do urbano ao rústico. Essa flexibilidade permite composições equilibradas, atuais e personalizadas.

O que avaliar antes de abandonar os armários

Apesar do apelo visual, a tendência exige disciplina. A exposição total pede organização constante para evitar sensação de desordem.

Também é essencial considerar a rotina da casa. Cozinhas muito movimentadas ou com grande volume de itens podem precisar de soluções híbridas.

Mesmo assim, o avanço das prateleiras abertas sinaliza uma mudança clara. A cozinha deixa de ser apenas funcional e passa a refletir um estilo de vida mais leve, integrado e contemporâneo.

