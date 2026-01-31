Veja onde e os horários para se vacinar contra a febre amarela em Anápolis

Para receber a dose, a população deve levar documento de identificação e o cartão de vacinação

Augusto Araújo Augusto Araújo -
febre amarela
Vacinas contra febre amarela serão aplicadas neste sábado. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (31) o Dia D de vacinação contra a febre amarela.

A ação já está em andamento e segue até as 16h, com atendimento em 10 Unidades de Saúde da Família (USF), distribuídas em diferentes regiões da cidade.

De acordo com a Gerência de Imunização, a mobilização segue as orientações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.

Leia também

Para receber a dose, a população deve procurar a USF mais próxima da residência, levando documento de identificação e o cartão de vacinação.

Neste Dia D, a vacina contra a febre amarela está disponível nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

  • Vila Norte;
  • Parque Iracema;
  • Bairro de Lourdes;
  • Filostro Machado;
  • JK;
  • Vivian Parque;
  • São José;
  • Anexo Itamaraty;
  • Arco Verde;
  • Santo Antônio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação tem como objetivo ampliar o acesso da população à vacinação contra a febre amarela, reforçar as medidas de prevenção e contribuir para o aumento da cobertura vacinal no município.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.