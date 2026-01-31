Veja onde e os horários para se vacinar contra a febre amarela em Anápolis

Para receber a dose, a população deve levar documento de identificação e o cartão de vacinação

Augusto Araújo - 31 de janeiro de 2026

Vacinas contra febre amarela serão aplicadas neste sábado. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (31) o Dia D de vacinação contra a febre amarela.

A ação já está em andamento e segue até as 16h, com atendimento em 10 Unidades de Saúde da Família (USF), distribuídas em diferentes regiões da cidade.

De acordo com a Gerência de Imunização, a mobilização segue as orientações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.

Para receber a dose, a população deve procurar a USF mais próxima da residência, levando documento de identificação e o cartão de vacinação.

Neste Dia D, a vacina contra a febre amarela está disponível nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

Vila Norte;

Parque Iracema;

Bairro de Lourdes;

Filostro Machado;

JK;

Vivian Parque;

São José;

Anexo Itamaraty;

Arco Verde;

Santo Antônio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação tem como objetivo ampliar o acesso da população à vacinação contra a febre amarela, reforçar as medidas de prevenção e contribuir para o aumento da cobertura vacinal no município.

