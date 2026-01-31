Veja onde e os horários para se vacinar contra a febre amarela em Anápolis
Para receber a dose, a população deve levar documento de identificação e o cartão de vacinação
A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (31) o Dia D de vacinação contra a febre amarela.
A ação já está em andamento e segue até as 16h, com atendimento em 10 Unidades de Saúde da Família (USF), distribuídas em diferentes regiões da cidade.
De acordo com a Gerência de Imunização, a mobilização segue as orientações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
Para receber a dose, a população deve procurar a USF mais próxima da residência, levando documento de identificação e o cartão de vacinação.
Neste Dia D, a vacina contra a febre amarela está disponível nas seguintes Unidades de Saúde da Família:
- Vila Norte;
- Parque Iracema;
- Bairro de Lourdes;
- Filostro Machado;
- JK;
- Vivian Parque;
- São José;
- Anexo Itamaraty;
- Arco Verde;
- Santo Antônio.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação tem como objetivo ampliar o acesso da população à vacinação contra a febre amarela, reforçar as medidas de prevenção e contribuir para o aumento da cobertura vacinal no município.
