Gelo no arroz: truque de chef para deixar o arroz soltinho e quente por mais tempo

Dica inusitada compartilhada nas redes sociais explica por que o gelo ajuda a recuperar a textura do arroz já pronto

Magno Oliver - 01 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Um vídeo com uma técnica pouco convencional na cozinha chamou atenção nas redes sociais e rapidamente viralizou, despertando curiosidade entre quem busca praticidade no dia a dia.

A dica mostra que adicionar pedras de gelo ao arroz já cozido pode ajudar a manter os grãos soltinhos e aquecidos por mais tempo.

A criadora de conteúdo Fernanda Quintanilha, que publica dicas domésticas no Instagram no perfil @nacasadafer, compartilhou a prática ao mostrar como reaquecer o arroz.

Segundo ela, basta colocar algumas pedras de gelo sobre o alimento, tampar a panela e manter o fogo baixo para que o arroz volte a ficar com aparência de recém-feito.

A explicação está no efeito do gelo durante o aquecimento. Ao derreter lentamente, ele libera vapor de água de forma controlada, o que ajuda a regular a temperatura e evita que o arroz resseque ou fique empapado.

Com isso, os grãos recuperam a umidade na medida certa, mantendo a textura solta.

Especialistas em culinária explicam que o excesso de calor direto é um dos principais motivos para o arroz ficar grudado ao ser reaquecido.

O gelo atua justamente como um moderador térmico, desacelerando o processo e permitindo que o vapor aqueça o alimento de maneira uniforme.

Apesar de causar estranhamento à primeira vista, a técnica tem ganhado adeptos. Usuários relataram que utilizam o método até para conservar arroz preparado para vários dias, especialmente quando aquecido em recipientes fechados, como cuscuzeiras.

Outros comentaram que a combinação do gelo com uma pequena quantidade de manteiga pode potencializar ainda mais o resultado.

