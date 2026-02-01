Rotina noturna simples ajuda a reduzir risco de infarto e AVC, apontam especialistas

Hábitos adotados antes de dormir contribuem para controlar pressão arterial, reduzir inflamações e melhorar a saúde cardiovascular ao longo do tempo

Gabriel Yuri Souto - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Adotar uma rotina noturna simples pode ajudar a reduzir o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), segundo especialistas em saúde cardiovascular.

Pequenas mudanças no período que antecede o sono influenciam diretamente o funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos.

Entre os principais pontos está a regularidade do horário de dormir, que auxilia no controle da pressão arterial e do ritmo cardíaco. Dormir e acordar em horários semelhantes fortalece o relógio biológico e reduz o estresse sobre o sistema cardiovascular.

Hábitos noturnos que favorecem o coração

Antes de tudo, especialistas recomendam desligar telas ao menos 30 a 60 minutos antes de dormir. A luz azul de celulares e televisores interfere na produção de melatonina, hormônio essencial para um sono profundo e reparador.

Além disso, evitar refeições pesadas à noite contribui para a saúde do coração. Jantares muito calóricos aumentam a sobrecarga metabólica durante o sono e podem elevar a pressão arterial e a glicemia.

Outro hábito simples é reduzir o consumo de álcool no período noturno. Embora muitas pessoas associem a bebida ao relaxamento, o álcool prejudica a qualidade do sono e favorece arritmias cardíacas.

Relaxamento e sono de qualidade fazem diferença

Práticas leves de relaxamento também são indicadas. Alongamentos suaves, leitura tranquila ou exercícios de respiração ajudam a reduzir o cortisol, hormônio ligado ao estresse e ao risco cardiovascular.

Dormir entre sete e oito horas por noite, com sono contínuo e de qualidade, permite que o organismo regule processos inflamatórios e hormonais associados ao infarto e ao AVC.

Segundo especialistas, a combinação desses hábitos não substitui acompanhamento médico, mas funciona como uma estratégia complementar importante. Ao longo do tempo, uma rotina noturna bem estruturada pode contribuir para a proteção do coração e da circulação.

