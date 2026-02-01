Rotina noturna simples ajuda a reduzir risco de infarto e AVC, apontam especialistas
Hábitos adotados antes de dormir contribuem para controlar pressão arterial, reduzir inflamações e melhorar a saúde cardiovascular ao longo do tempo
Adotar uma rotina noturna simples pode ajudar a reduzir o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), segundo especialistas em saúde cardiovascular.
Pequenas mudanças no período que antecede o sono influenciam diretamente o funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos.
Entre os principais pontos está a regularidade do horário de dormir, que auxilia no controle da pressão arterial e do ritmo cardíaco. Dormir e acordar em horários semelhantes fortalece o relógio biológico e reduz o estresse sobre o sistema cardiovascular.
- Nem o sal de parrilha, nem alho: o tempero que deixa a carne grelhada mais suculenta, macia e saborosa
- Rodovia brasileira que “flutua” sobre a Mata Atlântica vira referência mundial com viadutos de 70 metros
- Conheça a ilha brasileira que se tornou refúgio de casais e famílias em busca de conforto, contato com a natureza e experiências de alto padrão
Hábitos noturnos que favorecem o coração
Antes de tudo, especialistas recomendam desligar telas ao menos 30 a 60 minutos antes de dormir. A luz azul de celulares e televisores interfere na produção de melatonina, hormônio essencial para um sono profundo e reparador.
Além disso, evitar refeições pesadas à noite contribui para a saúde do coração. Jantares muito calóricos aumentam a sobrecarga metabólica durante o sono e podem elevar a pressão arterial e a glicemia.
Outro hábito simples é reduzir o consumo de álcool no período noturno. Embora muitas pessoas associem a bebida ao relaxamento, o álcool prejudica a qualidade do sono e favorece arritmias cardíacas.
Relaxamento e sono de qualidade fazem diferença
Práticas leves de relaxamento também são indicadas. Alongamentos suaves, leitura tranquila ou exercícios de respiração ajudam a reduzir o cortisol, hormônio ligado ao estresse e ao risco cardiovascular.
Dormir entre sete e oito horas por noite, com sono contínuo e de qualidade, permite que o organismo regule processos inflamatórios e hormonais associados ao infarto e ao AVC.
Segundo especialistas, a combinação desses hábitos não substitui acompanhamento médico, mas funciona como uma estratégia complementar importante. Ao longo do tempo, uma rotina noturna bem estruturada pode contribuir para a proteção do coração e da circulação.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!