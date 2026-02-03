Feirão de empregos em Goiânia oferece vagas em bares, restaurantes e hotéis

Ícaro Gonçalves - 03 de fevereiro de 2026

Para participar, os interessados devem levar documento pessoal e comprovante de endereço (Fotos: Reprodução/Junior Guimarães)

Garçons, cozinheiros, camareiros, entre outros profissionais dos setores de alimentação e hospedagem de Goiânia terão uma grande oportunidade de conseguir um novo emprego. Isso porque ocorrerá na capital o Feirão de Vagas Temático nesta quarta (04) e quinta-feira (05).

A iniciativa é do Governo de Goiás e visa preparar os setores para o alto volume de turistas que devem visitar Goiânia para a segunda etapa do MotoGP. Maior evento mundial de motovelocidade, o campeonato já confirmou que passará por Goiás entre os dias 20 a 22 de março.

A ação ocorrerá na Central de Atendimento Mais Empregos, que fica na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, Setor Central. O horário de atendimento começa às 08h e encerra às 17h.

A expectativa divulgada é que a competição atraia entre 100 e 150 mil turistas para a capital, o que deve injetar milhões de reais no setor turístico e o setor de serviços.

Nos dois dias da programação, oito empresas estarão na Central Mais Empregos fazendo as entrevistas presenciais.

Para participar, os interessados devem levar documento pessoal e comprovante de endereço. A participação é gratuita e sem necessidade de agendamento.

As vagas contemplam oportunidades permanentes e temporárias (freelancers) para funções como garçom, cozinheiro, caixa, auxiliar de limpeza, recepcionista de hotel, camareiro, mensageiro, gerente de restaurante, entre outras.

Integrantes do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) também estarão no feirão oferecendo cursos e oficinas de capacitação gratuitas, para preparar os candidatos para o mercado de trabalho.

Confira as empresas participantes:

Quarta-feira (04)

• WTC Goiânia Stay Hotel

• Hotel Quality Flamboyant

• Hotel Transamerica Collection Orion

• Esquina do Ócio Bar

• Celsin (aguardando confirmação)

• Favo de Mel/Steakhouse (aguardando confirmação)

Quinta-feira (05)

• Hotel Comfort Suítes Flamboyant

• Kabanas

