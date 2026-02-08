Os bairros de Anápolis que guardam uma história de amor e mantêm um casal unido mesmo após a morte

Mesmo após décadas e despedidas definitivas, a trajetória deles segue viva na cidade, eternizada lado a lado no mapa urbano

Pedro Ribeiro - 08 de fevereiro de 2026

Rua no Residencial Reny Cury. (Foto: Captura/Google Maps)

Anápolis abriga uma das histórias mais simbólicas de amor e memória urbana do município, materializada em dois bairros vizinhos que carregam os nomes de um casal que marcou época.

Jibran El Hadj e Reny Cury permaneceram unidos por toda a vida e, curiosamente, continuaram próximos mesmo após a morte, agora representados em setores que dividem fronteiras na região Sudoeste da cidade, próximos à Vila União.

Natural do Líbano, Jibran El Hadj nasceu em 1916, enquanto Reny Cury veio ao mundo em 1926. Ao chegarem a Anápolis, tornaram-se vizinhos, convivência que deu início a um romance duradouro e a uma parceria que ultrapassou o âmbito pessoal, ganhando relevância econômica e social ao longo das décadas.

Entre os empreendimentos mais conhecidos ligados ao casal está o Hotel Torre Palace, em Brasília. O edifício se tornou um dos grandes símbolos da capital federal durante a década de 1970, representando luxo e modernidade em uma Brasília ainda em consolidação.

Recentemente, o prédio foi implodido, encerrando definitivamente um capítulo marcante da história urbana da capital.

A trajetória de Jibran El Hadj chegou ao fim no ano 2000, deixando um legado que ultrapassou a vida pessoal e empresarial. Ao lado de Reny Cury, ele ajudou a construir uma história que contribuiu para o desenvolvimento econômico de Anápolis e marcou gerações.

Não é segredo que o casal possuía alto poder aquisitivo. O jornalista e historiador Guilherme Verano, autor do livro A Presença Árabe em Anápolis, destaca que Jibran e Reny estiveram entre os primeiros moradores da cidade a ter uma piscina residencial, um símbolo de status e inovação para a época. Reny era integrante de uma família numerosa, formada por nove irmãos, sendo oito mulheres.

Após cerca de 50 anos de convivência, o casal se despediu da vida, mas não da cidade. Hoje, os bairros Jibran El Hadj e Reny Cury permanecem lado a lado, transformando uma história pessoal de amor e parceria em parte permanente da identidade urbana de Anápolis.

