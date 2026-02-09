Carlim da Feira sofreu traumatismo crâniano e paradas cardíacas, diz Heana

Vereador foi levado pelo Samu até a unidade médica, mas apesar dos esforços da equipe, morreu durante a madrugada

Davi Galvão - 09 de fevereiro de 2026

Carlim da Feira, vereador por Anápolis. (Foto: Alyne Laís/TV Câmara)

O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) emitiu uma nota detalhando como se desenrolou o atendimento ao vereador Carlim da Feira (PSD), que faleceu na unidade na madrugada desta segunda-feira (09).

Conforme o documento, Carlim foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e chegou ao hospital por volta das 23h13, já em estado crítico.

Após avaliação médica e a realização de exames de imagem, foi confirmado o diagnóstico de Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) grave.

Diante da situação, a equipe médica encaminhou o paciente imediatamente ao centro cirúrgico, onde foi submetido a uma craniotomia descompressiva, procedimento indicado para reduzir danos neurológicos.

A cirurgia foi concluída por volta de 00h25. No entanto, ainda no pós-operatório imediato, o vereador sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, sendo reanimado após manobras avançadas de suporte à vida.

Horas depois, já no box de estabilização, ele apresentou uma nova parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços da equipe médica, o óbito foi confirmado às 04h06.

O Heana também lamentou a morte do parlamentar e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade neste momento de luto.

