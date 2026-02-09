Carlim da Feira sofreu traumatismo crâniano e paradas cardíacas, diz Heana

Vereador foi levado pelo Samu até a unidade médica, mas apesar dos esforços da equipe, morreu durante a madrugada

Davi Galvão Davi Galvão -
Carlim da Feira sofreu traumatismo crâniano e paradas cardíacas, diz Heana
Carlim da Feira, vereador por Anápolis. (Foto: Alyne Laís/TV Câmara)

O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) emitiu uma nota detalhando como se desenrolou o atendimento ao vereador Carlim da Feira (PSD), que faleceu na unidade na madrugada desta segunda-feira (09).

Conforme o documento, Carlim foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e chegou ao hospital por volta das 23h13, já em estado crítico.

Após avaliação médica e a realização de exames de imagem, foi confirmado o diagnóstico de Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) grave.

Leia também

Diante da situação, a equipe médica encaminhou o paciente imediatamente ao centro cirúrgico, onde foi submetido a uma craniotomia descompressiva, procedimento indicado para reduzir danos neurológicos.

A cirurgia foi concluída por volta de 00h25. No entanto, ainda no pós-operatório imediato, o vereador sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, sendo reanimado após manobras avançadas de suporte à vida.

Horas depois, já no box de estabilização, ele apresentou uma nova parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços da equipe médica, o óbito foi confirmado às 04h06.

O Heana também lamentou a morte do parlamentar e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade neste momento de luto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.