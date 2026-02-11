Carne que já foi considerada de segunda supera picanha
Peça antes subestimada ganha novos cortes, muda de posicionamento e passa a valer mais que a picanha em açougues e restaurantes
Durante muitos anos, a carne considerada de segunda ocupou um lugar fixo no imaginário popular. O assenho, por exemplo, era visto como opção barata e sem prestígio. No entanto, esse cenário começou a mudar a partir de uma nova forma de enxergar o produto.
Hoje, a mesma peça dá origem a cortes valorizados, como o Denver steak e o flat iron, vendidos a preços que, em alguns mercados, superam o valor da picanha. A carne não mudou. O que mudou foi a estratégia.
A virada começou no posicionamento
O assenho sempre esteve presente nos açougues. Contudo, faltava uma narrativa capaz de destacar seu potencial. Quando especialistas passaram a estudar melhor a anatomia do boi, novos cortes surgiram da mesma peça inteira.
Além disso, a padronização, o nome estrangeiro e a forma de preparo ajudaram a reposicionar o produto. Assim, o mercado passou a enxergar valor onde antes só via preço baixo.
A carne é a mesma, o olhar é outro
Segundo profissionais do setor, não foi a carne que evoluiu, mas a leitura feita sobre ela. Ao deixar de chamar o assenho de “carne de segunda”, o mercado abriu espaço para novos públicos e novas experiências gastronômicas.
Dessa forma, o consumidor passou a pagar mais por um produto que sempre existiu, mas que agora carrega status, técnica e informação.
Do açougue ao marketing
O fenômeno não se limita à carne. No mercado em geral, muitos produtos seguem subestimados por causa de uma comunicação equivocada. Quando alguém identifica o potencial e ajusta o posicionamento, o valor percebido muda.
Por isso, quem aprende a enxergar valor deixa de competir apenas por preço. Como resultado, passa a vender melhor, com mais margem e mais reconhecimento.
Mudança de hábito também pesa
Além do marketing, o modo de preparo influenciou essa valorização. Cortes como o flat iron pedem pontos específicos, geralmente malpassados ou ao ponto. Isso também educou o consumidor e ajudou a afastar antigos preconceitos.
No fim das contas, o assenho deixou de ser visto como “pobre coitadinho” e virou exemplo de como estratégia pode transformar completamente um produto.
