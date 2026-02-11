Carne que já foi considerada de segunda supera picanha

Peça antes subestimada ganha novos cortes, muda de posicionamento e passa a valer mais que a picanha em açougues e restaurantes

Gabriel Yuri Souto - 11 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de açougue (Foto: Captura de Tela/YouTube/açougue nota 10)

Durante muitos anos, a carne considerada de segunda ocupou um lugar fixo no imaginário popular. O assenho, por exemplo, era visto como opção barata e sem prestígio. No entanto, esse cenário começou a mudar a partir de uma nova forma de enxergar o produto.

Hoje, a mesma peça dá origem a cortes valorizados, como o Denver steak e o flat iron, vendidos a preços que, em alguns mercados, superam o valor da picanha. A carne não mudou. O que mudou foi a estratégia.

A virada começou no posicionamento

O assenho sempre esteve presente nos açougues. Contudo, faltava uma narrativa capaz de destacar seu potencial. Quando especialistas passaram a estudar melhor a anatomia do boi, novos cortes surgiram da mesma peça inteira.

Além disso, a padronização, o nome estrangeiro e a forma de preparo ajudaram a reposicionar o produto. Assim, o mercado passou a enxergar valor onde antes só via preço baixo.

A carne é a mesma, o olhar é outro

Segundo profissionais do setor, não foi a carne que evoluiu, mas a leitura feita sobre ela. Ao deixar de chamar o assenho de “carne de segunda”, o mercado abriu espaço para novos públicos e novas experiências gastronômicas.

Dessa forma, o consumidor passou a pagar mais por um produto que sempre existiu, mas que agora carrega status, técnica e informação.

Do açougue ao marketing

O fenômeno não se limita à carne. No mercado em geral, muitos produtos seguem subestimados por causa de uma comunicação equivocada. Quando alguém identifica o potencial e ajusta o posicionamento, o valor percebido muda.

Por isso, quem aprende a enxergar valor deixa de competir apenas por preço. Como resultado, passa a vender melhor, com mais margem e mais reconhecimento.

Mudança de hábito também pesa

Além do marketing, o modo de preparo influenciou essa valorização. Cortes como o flat iron pedem pontos específicos, geralmente malpassados ou ao ponto. Isso também educou o consumidor e ajudou a afastar antigos preconceitos.

No fim das contas, o assenho deixou de ser visto como “pobre coitadinho” e virou exemplo de como estratégia pode transformar completamente um produto.

