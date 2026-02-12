Grave acidente na BR-060, nas proximidades da Havan, deixa feridos em Anápolis

Vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para o Heana

Pedro Ribeiro - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (12) na BR-060, em Anápolis.

A colisão envolveu duas motocicletas e um carro de passeio, nas proximidades da Havan, e mobilizou equipes de socorro.

Com o impacto da batida, uma das motocicletas ficou presa sob um dos veículos envolvidos, evidenciando a força da colisão.

Em razão do acidente, o trânsito ficou lento na região, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo trecho.

As circunstâncias da colisão ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros às vítimas no local.

Dois motociclistas foram encaminhados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para avaliação médica.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!