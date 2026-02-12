Trabalhadores brasileiros que foram demitidos têm até 10 dias para receber pagamento dos seus direitos

Legislação trabalhista estabelece prazo máximo para pagamento de verbas rescisórias após demissão; atraso pode gerar multa

Gabriel Yuri Souto - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Guia do Benefício)

Trabalhadores brasileiros que foram demitidos têm até 10 dias para receber o pagamento dos seus direitos trabalhistas após o encerramento do contrato. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece esse prazo e determina que o empregador quite todas as verbas rescisórias dentro desse período.

De acordo com o artigo 477 da CLT, o prazo começa a contar a partir do término do contrato. Portanto, tanto no aviso prévio trabalhado quanto no indenizado, a empresa deve realizar o pagamento em até dez dias corridos.

O que deve ser pago na rescisão

Entre os valores que o trabalhador deve receber estão o saldo de salário, férias vencidas e proporcionais com adicional de um terço e 13º salário proporcional. Além disso, quando a demissão ocorre sem justa causa, o empregador também precisa pagar a multa de 40% sobre o saldo do FGTS.

No caso do aviso prévio indenizado, a empresa inclui esse valor no cálculo final. Assim, o trabalhador recebe todas as parcelas previstas em lei dentro do mesmo prazo.

Multa por atraso no pagamento

Caso a empresa não cumpra o prazo de até 10 dias, a legislação prevê multa equivalente a um salário do empregado. Nesse caso, o valor é revertido diretamente ao trabalhador prejudicado.

Por isso, o descumprimento do prazo pode gerar custos adicionais ao empregador. Além da multa, a situação pode resultar em ação judicial na Justiça do Trabalho.

Diferenças conforme o tipo de demissão

No pedido de demissão, o trabalhador mantém o direito às verbas proporcionais. No entanto, não recebe a multa de 40% do FGTS nem pode sacar o fundo, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Já na demissão por justa causa, o empregado recebe apenas saldo de salário e férias vencidas, se houver. Nesse caso, ele perde o direito ao aviso prévio, ao 13º proporcional e ao saque do FGTS.

Dessa forma, a regra dos 10 dias busca garantir segurança jurídica e evitar atrasos no pagamento das verbas rescisórias. Portanto, especialistas orientam que o trabalhador confira atentamente o termo de rescisão e, se necessário, procure o sindicato ou a Justiça do Trabalho para assegurar seus direitos.