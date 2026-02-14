Homem que matou a ex e tirou a própria vida em Itumbiara já havia sido preso por violência doméstica

Filha de 15 anos da vítima também foi agredida com coronhada na cabeça e encaminhada ao hospital

Davi Galvão - 14 de fevereiro de 2026

Pedro já havia sido preso por agredir Elieser em 2024. (Foto: Reprodução)

Pedro da Costa Queiroz, autor do homicídio contra a ex-companheira na tarde deste sábado (14), em Itumbiara, já havia sido preso por violência doméstica contra a vítima em 2024.

Conforme reportado pelo Portal 6, Pedro invadiu a casa de Elieser Teodoro da Silva, efetuou disparos de arma de fogo contra ela e, em seguida, atentou contra a própria vida.

A reportagem apurou que os episódios de violência não eram recentes, uma vez que o autor chegou a ser preso em março de 2024, após agredir a vítima.

Na ocasião, o homem teria ido embriagado até a residência dela e, enquanto Elieser estendia roupas no quintal, a agarrou pelo pescoço, tentando enforcá-la. Ela conseguiu gritar por socorro e, com a ajuda da filha, fugiu para a rua.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e a vítima relatou aos militares que já apresentava hematomas no antebraço esquerdo, decorrentes de agressões anteriores. Durante o atendimento da ocorrência, o suspeito voltou a um bar na esquina da casa e, ao notar a presença policial, tentou fugir a pé, mas foi abordado portando uma faca na cintura.

Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado para exame de corpo de delito no hospital municipal e, posteriormente, levado à delegacia junto à vítima.

Detalhes do Crime

Logo após Pedro assassinar a ex e tirar a própria vida, a Polícia Militar foi acionada via denúncia anônima. Quando as equipes chegaram, a vítima já estava sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.

Ainda conforme apuração do Portal 6, após alvejar a ex-companheira, o autor agrediu a filha dela com uma coronhada na cabeça, causando ferimentos. Na sequência, ele disparou contra a própria cabeça.

A arma utilizada, um revólver calibre .38, foi apreendida pela equipe tática que atendeu a ocorrência. O homem foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos.

A tragédia abalou a população de Itumbiara, ocorrendo poucos dias após outro caso estarrecedor envolvendo um ex-secretário do município, que tirou a vida dos dois filhos e, em seguida, a própria.

