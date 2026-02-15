Motorista de app encontra passageira desacordada e ferida em Goiânia

Jovem apresentava lesões no rosto e pelo corpo e não conseguiu explicar o que aconteceu

Da Redação - 15 de fevereiro de 2026

Vítima ainda demonstrava confusão mental e sinais de ter perdido a consciência. (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo acionou a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (15), após perceber que a passageira que transportava estava desacordada e com sinais aparentes de agressão, em Goiânia.

O caso ocorreu no Jardim Guanabara, depois que o condutor, que fazia uma corrida solicitada por aplicativo, notou que a jovem perdeu a consciência ainda durante o trajeto. Ao chegar ao destino informado na viagem, ele decidiu pedir ajuda.

No carro, a passageira apresentava machucados no rosto, além de ferimentos nos braços e nas pernas. O celular dela também estava danificado.

Com a chegada do resgate, os socorristas constataram hematomas na região dos olhos e do pescoço, além de escoriações nos joelhos. A vítima ainda demonstrava confusão mental e sinais de ter perdido a consciência.

A jovem contou aos militares que, na noite anterior, esteve em uma boate no Jardim Guanabara, acompanhada de uma colega, mas que a amiga a teria deixado no local. A partir daí, ela disse não se lembrar do que aconteceu.

A passageira relatou que foi ajudada por uma pessoa desconhecida do lado de fora do estabelecimento, que teria acionado o carro por aplicativo após perceber que o celular dela havia sido quebrado.

A polícia tentou colher mais detalhes, mas a jovem estava nervosa e não conseguiu relatar com clareza como se feriu ou quem teria cometido a agressão. A ocorrência foi registrada para as providências legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!