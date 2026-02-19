Frigorífico em Rio Verde é condenado após expor trabalhador ao frio excessivo

Magistrado ressaltou que a neutralização do agente insalubre depende não apenas dos equipamentos, mas também do respeito às pausas legais

Davi Galvão - 19 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de frigorífico. (Foto: Divulgação)

Um trabalhador de um frigorífico de Rio Verde conseguiu na Justiça o direito de receber adicional de insalubridade em grau médio após comprovar exposição ao frio sem a concessão regular de pausas térmicas, muito embora a empresa oferecesse Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A decisão foi mantida por unanimidade pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO), que julgou improcedente o recurso apresentado pela empresa.

O relator do caso destacou que, mesmo com o fornecimento de EPIs, a empresa deixou de cumprir a exigência legal de conceder intervalos para recuperação térmica.

Durante o processo, os cartões de ponto demonstraram que, nos dias em que a jornada ultrapassou 9h33, o empregado não recebeu a pausa prevista no artigo 253 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Segundo o relator, embora a supressão não tenha ocorrido diariamente, a repetição das ocorrências ao longo do contrato evidenciou descumprimento relevante da norma de proteção térmica, configurando habitualidade na exposição a agente insalubre.

O magistrado ressaltou que a neutralização do agente insalubre depende não apenas dos equipamentos, mas também do respeito às pausas legais.

“A supressão de qualquer dessas pausas, quando se verifica nos momentos próprios, rompe a cadeia de proteção e expõe o trabalhador a risco insalubre independentemente da eficácia dos equipamentos fornecidos”, afirmou.

Com isso, o colegiado manteve a sentença que condenou o frigorífico ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio ao trabalhador.

