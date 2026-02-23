Ela trabalhou 30 anos no mesmo restaurante e, após perder o marido, recebeu surpresa que a deixou sem palavras

Fregueses arrecadaram milhares de dólares para ajudar a garçonete veterana a enfrentar o luto após perder o marido para o câncer

Gabriel Dias - 23 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração)

Durante três décadas de serviço, Tammy Hammonds fez muito mais do que anotar pedidos e servir pratos em um restaurante de Ohio. Ela acompanhou histórias, viu jovens crescerem e construiu laços que iam muito além do balcão.

O que ela não imaginava é que, no momento mais doloroso de sua vida, esses vínculos fariam toda a diferença.

Funcionária há 30 anos do Skyline Chili, em Clifton, Tammy chegou para trabalhar em um domingo de dezembro sem esperar a surpresa que a aguardava.

Dias antes, ela havia perdido o marido, Randy Hammonds, vítima de câncer renal. O luto ainda era recente e profundo.

Sensibilizado com a notícia, um grupo de fregueses do restaurante decidiu agir. Motivados por Kyle Zimmerman e Sam Bruchell, que começaram a frequentar o restaurante ainda na universidade, criaram uma campanha de arrecadação para ajudar Tammy a enfrentar despesas nesse período de fragilidade emocional.

No dia 21 de dezembro de 2025, a garçonete foi surpreendida com a entrega de US$ 27 mil, resultado da mobilização de amigos e antigos clientes. A arrecadação começou no dia 15 de dezembro, poucos dias após a morte de Randy, que era veterano de guerra.

Além da doação presencial, uma campanha foi criada na plataforma GoFundMe em 20 de dezembro. Em pouco tempo, a iniciativa já havia arrecadado US$ 16.580.

Na descrição, os organizadores destacaram a generosidade e o carinho da garçonete, explicando que o objetivo era aliviar o peso financeiro para que ela pudesse se dedicar ao luto e ao próprio cuidado.

A história rapidamente ganhou repercussão e tocou a comunidade local, transformando uma perda em um exemplo de solidariedade.

