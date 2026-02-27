Inventário: quando os herdeiros são obrigados a fazer e quando pode ser feito apenas em cartório

Inventário é obrigatório quando pais deixam bens em seu nome, mesmo que os filhos morem no imóvel ou exista testamento, alerta especialista em inventário

Gabriel Yuri Souto - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Freepik)

Muitas famílias acreditam que, após a morte dos pais, os bens passam automaticamente para os filhos. No entanto, a lei exige a abertura de inventário para transferir oficialmente o patrimônio.

A advogada Dra. Rayelle Caroline, especialista em inventário e responsável pelo perfil @advogadadeinventarioo, explicou o tema em vídeo nas redes sociais. Segundo ela, o inventário se torna indispensável sempre que o pai ou a mãe deixam bens registrados em seu nome.

Quando os filhos precisam fazer inventário

Os filhos precisam abrir inventário quando o falecido deixa imóveis, veículos ou outros bens registrados formalmente. Mesmo que o herdeiro more no imóvel há anos, a propriedade continua no nome da pessoa falecida até que a família regularize a situação.

Além disso, a família precisa realizar o procedimento quando não houve doação em vida com transferência efetiva da propriedade. A simples intenção de doar não garante validade jurídica.

Sempre que existir patrimônio para dividir entre herdeiros, a família deve formalizar o inventário. Sem esse passo, ninguém consegue transferir os bens para o próprio nome.

Testamento não elimina a exigência do inventário

Muitas pessoas acreditam que o testamento resolve tudo sozinho. Porém, o documento apenas organiza a vontade de quem faleceu.

Os herdeiros ainda precisam abrir inventário para cumprir o que o testador determinou e efetivar a transferência dos bens. Sem essa etapa, o patrimônio permanece irregular e pode gerar impedimentos para venda ou financiamento.

Quando o inventário pode acontecer em cartório

A família pode fazer o inventário em cartório quando todos os herdeiros são maiores, capazes e concordam com a divisão dos bens. Nessa situação, o procedimento costuma ser mais rápido e menos burocrático.

Por outro lado, se houver menores de idade ou conflito entre herdeiros, a família deve levar o caso à Justiça.

Por isso, buscar orientação jurídica desde o início ajuda a evitar atrasos e problemas futuros. A regularização garante segurança jurídica e protege o patrimônio da família.

