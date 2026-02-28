Novo Daia: 8 indústrias aprovadas iniciam obras de instalação a partir de março

Expectativa é que os novos empreendimentos gerem cerca de 700 empregos diretos e injetem R$ 93 milhões em investimentos

Ícaro Gonçalves - 28 de fevereiro de 2026

Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) (Foto: Divulgação/Codego)

Muito em breve, a área de expansão do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), chamado de Daiaplam, deverá deixar o cenário pacato para ser tornar um verdadeiro canteiro de obras.

Isso porque as empresas que venceram a licitação para aquisição de lotes no local devem receber, entre março e abril, a autorização definitiva para edificação.

A informação é da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), confirmada pela Rádio São Francisco.

Segundo a Codego, três empresas já formalizaram a documentação necessária, incluindo escritura, e já têm as obras liberadas conforme cronograma. As demais indústrias estão em fase final de regularização documental e autorização.

Como apurado pelo Portal 6, foram oito empresas selecionadas para se instalar no novo Daiaplam. A expectativa é que os empreendimentos gerem cerca de 700 empregos diretos.

Para a economia anapolina, o impacto também será grande: previsão de R$ 93,4 milhões em investimentos.

As empresas foram selecionadas no ano de 2024, por meio de Procedimento Licitatório conduzido pela Codego em parceria com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra).

Ainda segundo a Codego, um outro edital para licitação de novos lotes no Daiaplam deve ocorrer em breve, considerando o elevado número de empresas interessadas na aquisição de áreas no local.

No edital de 2024, as empresas vencedoras foram:

• Agroquima Prod. Agropecuários

• Brook S/A

• Metalúrgica Galvanaço Ltda.

• Anika’s Exports, Imports e Distribuição

• KDL Transportes e Logística

• Comércio Atacadista Pontual

• BR Group Ambiental

• Facchini S/A

