Trabalhador morre em Anápolis após perder o controle de lixadeira elétrica

Samu chegou a ser acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima, que sofreu um grande corte no tórax

Um trabalhador, de 52 anos, identificado como Roberto dos Santos, morreu neste sábado (28) após um grave acidente de trabalho no Jardim Promissão, em Anápolis.

A vítima utilizava uma lixadeira elétrica quando perdeu o controle do equipamento, que atingiu a região do tórax.

O acidente aconteceu enquanto Roberto realizava reparos no telhado de um imóvel. Para facilitar o acesso à estrutura, ele utilizava o lote vizinho como apoio para o serviço.

Durante o manuseio da ferramenta, o disco da lixadeira escapou e causou um ferimento profundo no tórax do trabalhador.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e deslocou-se rapidamente até o endereço. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas apenas puderam constatar o óbito do trabalhador, que não resistiu à gravidade da lesão.

A Polícia Militar (PM) isolou a área para garantir a preservação do cenário até a chegada das autoridades competentes.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após os trabalhos da Polícia Civil, que seguirá investigando o caso.

