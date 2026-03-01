Adolescentes vão parar na delegacia após rolê em Aparecida de Goiânia: “nóis é doido”

Grupo, com idades entre 15 e 16 anos, usou simulacro de arma para roubar celulares e acabou apreendido pela PM

Lara Duarte - 01 de março de 2026

Adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar após sequência de atos infracionais e roubo de celulares em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Quatro adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos, foram conduzidos à delegacia após uma sequência de atos infracionais registrados em Aparecida de Goiânia durante um”rolê”.

Tudo teria começado quando um dos jovens saiu com o carro do pai sem autorização para buscar os amigos e circular pela cidade. Durante o trajeto, além de infrações de trânsito, o grupo cometeu roubo utilizando um simulacro de arma de fogo.

A ação foi registrada na Avenida Atlântica, no Jardim Boa Esperança. Após o crime, uma equipe do 45º Batalhão da Polícia Militar conseguiu interceptar o veículo cerca de 1,5 quilômetro depois.

Durante a tentativa de fuga, o adolescente que conduzia o carro colidiu na traseira de outro veículo. O motorista atingido não ficou ferido.

No interior do automóvel, os policiais localizaram seis aparelhos celulares e o simulacro utilizado na abordagem às vítimas.

Os adolescentes também gravaram vídeos durante a ação, nos quais aparecem dizendo a frase “nóis é doido”.

Todo o material apreendido, assim como os menores, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia para os procedimentos cabíveis.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!