Mesmo com redução na fila, demanda por creches ainda é desafio em Anápolis

Levantamento do TCM-GO mostra que mais de 4 mil crianças aguardam por vagas. Prefeitura indica número diferente

Natália Sezil - 03 de março de 2026

Crianças continuam na fila de espera por vagas em creches e pré-escolas. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis ainda precisa construir 28 unidades, entre creches e pré-escolas, para conseguir zerar a demanda que persiste na educação infantil. São 4.070 crianças à espera.

O cálculo é do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), que considerou os dados mais recentes do Retrato da Educação Infantil 2025, com base em informações autodeclaradas pelos municípios.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), questionada pelo Portal 6, exibiu números diferentes. De acordo com a pasta, 2.324 estudantes continuam aguardando por vagas.

O número seria 56% inferior ao computado pela gestão quando o prefeito Márcio Corrêa (PL) assumiu o cargo. A pasta calcula que havia 5.283 crianças na fila no início de 2025.

Segundo estimado pelo TCM-GO, o investimento necessário para zerar a demanda em Anápolis seria de R$ 163.613.881,48. A cidade fica atrás apenas de Goiânia, que requer 50 novas unidades por um valor que passa de R$ 292 milhões.

Dados persistem há anos

Em todo o estado, 35.265 crianças estão na fila de espera por vagas. O número é menor do que o observado em 2024, quando eram 45.976 crianças aguardando atendimento. A demanda estadual, portanto, caiu em 23%.

Apesar disso, a tendência em Anápolis era outra. No ano anterior, o levantamento mostrava que a cidade tinha 3.804 alunos esperando por salas na educação infantil – 266 a menos. Eram necessárias 27 novas creches.

Em matéria publicada em setembro de 2015, o Portal 6 já havia apontado um cenário semelhante. Mesmo mais de uma década atrás, Anápolis se via com uma fila de espera de 4 mil crianças.

A Semed informou que os próximos passos para resolver o cenário serão a finalização de uma obra no bairro Promissão e a construção de novos Cmeis nos bairros Jardim Alexandrina, Copacabana e Jardim Primavera.

Os dois últimos levam recursos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), do governo federal. O planejamento da pasta ainda inclui convênios com instituições comunitárias e filantrópicas, sob supervisão da Rede Municipal.

No topo do ranking

De acordo com o levantamento do TCM-GO, que coloca Anápolis na segunda posição, a cidade tem a mesma necessidade por creches e pré-escolas que Buriti de Goiás – município a 200 km de distância com apenas 2.732 habitantes.

Aparecida de Goiânia aparece na sequência, precisando de 25 novas unidades. É seguida por Santo Antônio do Descoberto, onde faltam 23.

Confira a nota da Prefeitura na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação informa que o número de estudantes na fila de espera por creches no início da gestão, em 2025, era de 5.283. Atualmente, esse volume reduziu para 2.324 – um recuo de 56,01% e com previsão de abertura de novas turmas em algumas regiões ainda este ano. Essa redução expressiva a curto prazo é resultado da implantação de salas modulares dentro de creches já existentes, além da construção em espaços ociosos de novas salas dentro de unidades ativas. A pasta ainda informa que os próximos passos serão a finalização da obra no Bairro Promissão, além da construção de novos Cmeis nos Bairros Jardim Alexandrina, Copacabana e Jardim Primavera – sendo estes dois últimos com recursos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). Convênios com instituições comunitárias e filantrópicas, com supervisão da Rede Municipal, também seguem planejamento da pasta.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!