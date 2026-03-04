Mulheres que bebem água de coco durante a gravidez têm bebês calmos e tranquilos, segundo especialistas

Rica em nutrientes e altamente hidratante, a bebida natural pode influenciar no bem-estar da mãe e no comportamento do bebê ainda na gestação

Daniella Bruno - 04 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

A alimentação durante a gravidez vai muito além de saciar a fome. Cada nutriente ingerido interfere diretamente no desenvolvimento do bebê e no equilíbrio do corpo da gestante. Nesse contexto, escolhas aparentemente simples ganham um peso ainda maior na rotina.

Entre as recomendações que têm ganhado destaque está um hábito fácil de adotar: incluir água de coco no dia a dia.

Hidratação e equilíbrio do organismo

Especialistas apontam que a bebida natural funciona como um hidratante poderoso. Além de refrescante, ela é rica em potássio, magnésio, cálcio e sódio, ajudando a manter o equilíbrio dos eletrólitos no organismo.

Esse equilíbrio favorece a circulação sanguínea, melhora a oxigenação e garante que os nutrientes cheguem com mais eficiência ao feto. Como consequência, o corpo materno trabalha de forma mais harmoniosa.

Quando a gestante mantém uma boa hidratação, o organismo responde melhor às intensas mudanças hormonais próprias da gravidez. Dessa forma, ela reduz a sensação de inchaço, evita quedas bruscas de pressão e diminui o risco de cansaço excessivo.

Todos esses fatores, juntos, impactam diretamente no nível de estresse físico da mãe.

E é justamente aí que entra outro ponto importante. O bebê sente esse reflexo. Um ambiente intrauterino mais estável, com menos oscilações e maior equilíbrio metabólico, tende a favorecer o desenvolvimento saudável do sistema nervoso do feto.

Segundo especialistas, essa estabilidade pode contribuir para que o bebê apresente um comportamento mais calmo após o nascimento.

Além disso, a água de coco também auxilia na digestão e pode amenizar desconfortos comuns na gravidez, como azia e retenção de líquidos.

Ao melhorar o bem-estar da mãe, a bebida contribui para uma gestação mais tranquila. Consequentemente, esse ambiente mais equilibrado influencia diretamente o contexto emocional que envolve o bebê.

Consumo consciente e orientação médica

Ainda assim, é importante manter o consumo consciente. Apesar dos benefícios, os profissionais reforçam que a ingestão deve ocorrer com orientação médica, principalmente para mulheres com diabetes gestacional ou restrições específicas. A bebida contém açúcares naturais e, mesmo sendo saudável, exige moderação.

Em síntese, manter hábitos simples e naturais durante os nove meses pode fazer diferença significativa. Ao escolher opções nutritivas e cuidar da hidratação diariamente, a gestante fortalece o próprio organismo e cria condições mais favoráveis para o desenvolvimento do bebê.

