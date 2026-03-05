Bombeiros encontram corpo de idoso que morreu afogado no Córrego das Antas

Vítima teve corpo arrastado por correnteza após se afogar durante pescaria no local

Augusto Araújo - 05 de março de 2026

Arsidio Sousa Santos morreu afogado no Córrego das Antas e teve corpo arrastado por correnteza. (Imagem: Reprodução)

Equipes de bombeiros encontraram o corpo de Arsidio Sousa Santos, idoso de 67 anos que morreu após se afogar em no Córrego das Antas na região do Parque Residencial das Flores, em Anápolis, na tarde desta quarta-feira (04).

Conforme reportado pelo Portal 6, a vítima estava almoçando com um amigo no local, quando foi até o córrego pescar.

Porém, pouco tempo depois, o homem percebeu que Arsidio havia desaparecido.

Ao procurar pelo amigo no local onde ele havia sido visto pela última vez, a testemunha afirmou que encontrou o corpo submerso em uma parte mais profunda do córrego.

O homem conseguiu retirar a vítima da água e colocá-la em uma pequena ilha no meio do córrego, mas saiu para pedir ajuda. Durante esse intervalo, a correnteza acabou levando o corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e deram início às buscas ainda na quarta-feira (04), mas devido ao horário e às condições da correnteza, as buscas precisaram ser suspensas, sendo retomadas nas primeiras horas desta quinta-feira (05).

