Delegado Manoel Vanderic gera debate após comentar Operação Sodoma e Gomorra em Anápolis

Publicação questiona manifestações de intolerância após ação policial na região do Calixtolândia

Pedro Ribeiro - 06 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma publicação feita pelo delegado Manoel Vanderic nas redes sociais nesta sexta-feira (06), reacendeu o debate após a Operação “Sodoma e Gomorra”, realizada na região do Calixtolândia, em Anápolis.

Em um texto divulgado nas redes sociais, o delegado criticou manifestações de intolerância e afirmou que parte da sociedade estaria reproduzindo comportamentos contraditórios ao condenar determinados grupos enquanto se apresenta como defensora de valores morais e religiosos.

“Continuamos, os cristãos e cidadãos de bem, repetindo os mesmos erros do passado: pregando o amor e disseminando o ódio”, escreveu.

A postagem foi acompanhada por um vídeo no qual uma travesti fala sobre a realidade da prostituição no Brasil e aponta que muitos clientes seriam homens com vida considerada tradicional.

No vídeo, uma travesti comenta sobre a realidade da prostituição no Brasil.

De acordo com ela, grande parte dos clientes seriam homens, ditos como “cidadãos de bem”, que mantêm uma vida considerada tradicional, mas que procuram mulheres, travestis e transexuais em áreas conhecidas pela atividade.

A publicação gerou reações diversas e ampliou discussões nas redes sobre preconceito, religião e comportamento social.

Veja o vídeo:



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Manoel Vanderic (@manoelvandericfilho)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!