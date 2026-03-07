Direto do túnel do tempo: preços dos ovos de Páscoa em 1995 surgem na internet e chamam atenção

Vídeo resgatado nas redes mostra chocolates por menos de R$ 4 e enche internautas de nostalgia; mas será que o peso no bolso era baixo assim?

Gabriel Dias - 07 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Twitter/POINT POP)

Um vídeo antigo que voltou a circular nas redes sociais tem causado surpresa entre internautas.

A gravação mostra preços de chocolates em 1995 que hoje parecem difíceis de imaginar. Os ovos de Páscoa eram vendidos por menos de R$ 4 e barras de chocolate custando pouco mais de R$ 1.

A cena rapidamente despertou nostalgia em quem assistiu. Muitos usuários lembraram de uma época em que comprar chocolates era algo muito mais comum no cotidiano das famílias.

Mas é importante sair da análise romântica e rasa e comparar os salários e o poder de compra do ano. Naquele período, o salário mínimo girava em torno de R$ 100, valor que ajuda a contextualizar os preços da época.

Considerando a inflação acumulada desde a década de 1990, os R$ 4 cobrados por um ovo de Páscoa na época equivaleriam hoje a cerca de R$ 35 a R$ 40, valor próximo ao preço mínimo encontrado atualmente nas prateleiras.

Ainda assim, parte dos comentários nas redes sociais aponta que, mesmo com o salário menor, o poder de compra parecia maior.

A comparação com os preços atuais reforça essa sensação. Atualmente, com o salário mínimo em R$ 1.621, encontrar ovos de Páscoa por menos de R$ 40 tornou-se algo raro.

Já as tradicionais barras de chocolate frequentemente ultrapassam os R$ 10 nas prateleiras dos supermercados.

Preço dos ovos de Páscoa em 1995 chocam por serem super baratos.

