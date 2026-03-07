Treino de elite: Léo Stronda inaugura unidade da Fábrica CT em Goiás com coquetel exclusivo

Evento terá presença vip do "monstro" para interagir com alunos e apresentar a nova estrutura de musculação avançada

Davi Galvão - 07 de março de 2026

Léo Stronda é presença confirmada em novo CT em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

O setor fitness de Goiás recebe um reforço de peso na próxima segunda-feira (09). Isso porque o influenciador e fisiculturista Léo Stronda desembarca em Aparecida de Goiânia para a inauguração oficial da Fábrica CT Mont Serrat.

O evento, que marca a expansão da franquia no estado, contará com um coquetel especial e a presença vip do idealizador da marca a partir das 13h30.

A nova unidade aposta no conceito de Centro de Treinamento (CT), diferenciando-se das academias convencionais pelo design industrial e maquinário de alta performance.

Durante a inauguração, o empresário participará de uma programação voltada aos alunos matriculados e convidados.

“O Léo vai estar aqui, ao vivo e a cores, para conhecer vocês, bater um papo e tirar aquela foto pra guardar de recordação”, confirmou a administração da unidade em comunicado oficial aos alunos.

A estrutura ficará localizada na Av. Delvaux Viêira Prudente, Jardim Mont Serrat.

Experiência imersiva e coquetel de abertura

A unidade Mont Serrat também preparou um formato interativo. Além de conhecerem as instalações e a linha de equipamentos Monster Machine, projetada com foco em biomecânica avançada, os presentes participarão de um coquetel exclusivo.

A organização do evento ressalta que a prioridade de acesso e interação com o influenciador será destinada aos alunos que já efetivaram a matrícula. O objetivo é criar um ambiente de comunidade logo no primeiro dia de operação oficial da casa.

Causou polêmica

Apesar da presença de peso confirmada e do estrondoso sucesso que o CT está causando nas redes sociais, a escolha do local também causou certa revolta entre os internautas.

Nos comentários oficiais da publicação, muitos questionaram a escolha de Aparecida de Goiânia e não da capital para sediar o centro de treinamento.

