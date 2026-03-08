Advogada explica como descobrir se uma pessoa deixou testamento para você

Sistema nacional de cartórios permite consultar pela internet se alguém registrou testamento no Brasil antes do falecimento

Gabriel Yuri Souto - 08 de março de 2026

(Foto: Divulgação/TST)

Muitas pessoas não sabem, mas é possível verificar oficialmente se alguém registrou um testamento no Brasil. Para isso, basta acessar a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), sistema que reúne informações de cartórios de todo o país.

A plataforma funciona como um banco nacional de dados notariais. Assim, qualquer pessoa pode pesquisar se existe registro de testamento em nome de alguém.

Segundo a advogada Émilin Rocha, especialista em Família e Patrimônio, essa consulta costuma ajudar famílias e advogados no início de processos de inventário.

Como consultar testamento no site dos cartórios

Para descobrir se existe um testamento, o interessado deve acessar o site censec.org.br.

Em seguida, precisa entrar na área de busca de testamentos dentro da plataforma. Depois disso, o sistema solicita algumas informações da pessoa pesquisada.

Entre os dados normalmente exigidos estão:

nome completo

data de nascimento

CPF, quando disponível

nome dos pais

Com essas informações, o sistema realiza uma pesquisa nacional em cartórios brasileiros. Dessa forma, o usuário descobre se existe registro de testamento e em qual cartório o documento foi feito.

Certidão confirma existência ou ausência de testamento

Após a consulta, o sistema permite solicitar uma certidão de busca de testamento.

Essa certidão confirma oficialmente se existe ou não testamento registrado em nome da pessoa pesquisada. Por isso, advogados e familiares costumam utilizar esse documento em processos de inventário.

Além disso, quando a pesquisa identifica um testamento, a família pode procurar diretamente o cartório indicado para solicitar a abertura do documento.

Testamento pode mudar divisão da herança

Quando uma pessoa registra um testamento válido, a divisão dos bens pode seguir as determinações deixadas no documento.

Por esse motivo, a consulta costuma representar uma etapa importante no início do inventário. Afinal, o documento pode definir a destinação de parte do patrimônio.

Segundo Émilin Rocha, essa verificação também ajuda a evitar conflitos familiares, já que permite identificar se o falecido deixou orientações claras sobre a partilha dos bens.

Orientação jurídica continua sendo recomendada

Mesmo quando a consulta aponta a existência de testamento, especialistas recomendam análise jurídica do documento.

Isso ocorre porque o testamento precisa respeitar regras do direito sucessório, como a parcela da herança reservada aos herdeiros necessários.

Portanto, advogados costumam avaliar o conteúdo do documento e orientar os familiares sobre os próximos passos no inventário.

