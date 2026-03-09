Domingo sem supermercado? Portal 6 foi às ruas saber o que pensa a população

Principais pontos levantados foram a importância do dia para a rotina de famílias e também o conforto merecido dos trabalhadores

Davi Galvão Davi Galvão -
Supermercados começam a fechar aos domingos a partir de 1º de março
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Com a possibilidade cada vez maior de supermercados fecharem aos domingos, o Portal 6 foi às ruas questionar como a população encara esse cenário.

O que a reportagem pôde observar ao longo das entrevistas, é que o sentimento ainda é misto. Muitos moradores alegam que o domingo é o único dia disponível para fazer as compras do mês ou da semana devido à jornada de trabalho de segunda a sábado.

Há também a preocupação com itens de última hora e o tradicional almoço de domingo, que costuma movimentar os corredores dos estabelecimentos locais.

Leia também

Porém, alguns também afirmaram que estavam dispostos a sacrificar o domingo de mercado se os funcionários de lá tivessem como contrapartida a segurança de planejar e passar a data com a família e amigos.

Fique por dentro

A mudança tem gerado debates acalorados entre a conveniência do consumidor e os direitos trabalhistas da categoria.

A polêmica gira em torno da revogação de uma medida de 2021 que classificava os supermercados como atividade essencial, permitindo a abertura “automática” aos domingos e feriados.

Porém, conforme ditado pela Portaria nº 3.665/2023, esse acordo teria validade até o final de março, mas foi prorrogado para o começo de junho.

Com o novo prazo o funcionamento aos domingos e feriados passará a depender obrigatoriamente de convenção coletiva (acordo entre sindicatos de patrões e empregados).

Cenário em Goiás

Embora a obrigatoriedade nacional tenha ganhado fôlego extra com o adiamento, em Goiás as negociações entre os sindicatos estão avançadas.

Existe uma forte tendência de que, independentemente da data federal, o setor varejista local chegue a um consenso para o fechamento ou redução drástica de jornada já nas próximas semanas.

Enquanto o impasse continua, o consumidor anapolino segue em alerta, tentando se adaptar a uma rotina de compras que, muito em breve, pode não incluir mais as tardes de domingo.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.