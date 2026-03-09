Domingo sem supermercado? Portal 6 foi às ruas saber o que pensa a população

Principais pontos levantados foram a importância do dia para a rotina de famílias e também o conforto merecido dos trabalhadores

Davi Galvão - 09 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Com a possibilidade cada vez maior de supermercados fecharem aos domingos, o Portal 6 foi às ruas questionar como a população encara esse cenário.

O que a reportagem pôde observar ao longo das entrevistas, é que o sentimento ainda é misto. Muitos moradores alegam que o domingo é o único dia disponível para fazer as compras do mês ou da semana devido à jornada de trabalho de segunda a sábado.

Há também a preocupação com itens de última hora e o tradicional almoço de domingo, que costuma movimentar os corredores dos estabelecimentos locais.

Porém, alguns também afirmaram que estavam dispostos a sacrificar o domingo de mercado se os funcionários de lá tivessem como contrapartida a segurança de planejar e passar a data com a família e amigos.

Fique por dentro

A mudança tem gerado debates acalorados entre a conveniência do consumidor e os direitos trabalhistas da categoria.

A polêmica gira em torno da revogação de uma medida de 2021 que classificava os supermercados como atividade essencial, permitindo a abertura “automática” aos domingos e feriados.

Porém, conforme ditado pela Portaria nº 3.665/2023, esse acordo teria validade até o final de março, mas foi prorrogado para o começo de junho.

Com o novo prazo o funcionamento aos domingos e feriados passará a depender obrigatoriamente de convenção coletiva (acordo entre sindicatos de patrões e empregados).

Cenário em Goiás

Embora a obrigatoriedade nacional tenha ganhado fôlego extra com o adiamento, em Goiás as negociações entre os sindicatos estão avançadas.

Existe uma forte tendência de que, independentemente da data federal, o setor varejista local chegue a um consenso para o fechamento ou redução drástica de jornada já nas próximas semanas.

Enquanto o impasse continua, o consumidor anapolino segue em alerta, tentando se adaptar a uma rotina de compras que, muito em breve, pode não incluir mais as tardes de domingo.

