Polvilhar sal no carvão do churrasco: para que serve e por que é recomendado

Um truque simples pode salvar a carne quando as chamas da churrasqueira saem do controle

Daniella Bruno - 09 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

O churrasco já virou uma tradição brasileira. Em um domingo em família ou em uma comemoração especial, não importa a ocasião: uma carninha na grelha já é motivo de alegria e confraternização.

No entanto, para o churrasqueiro, alguns problemas podem surgir durante o preparo. Um dos mais comuns é o descontrole do fogo, quando as chamas ficam muito altas e acabam queimando a carne por fora antes que ela asse por dentro.

Por isso, a dica de hoje é de extrema importância para que o dia de churrasco seja leve e descontraído para todos. Um truque simples pode ajudar a controlar as labaredas e manter o preparo da carne no ponto certo.

O ato de polvilhar o sal por cima das carnes para controlar o fogo é uma explicação bastante literal. Você vai simplesmente pegar o sal e distribuir em cima da carne. Assim, as labaredas de fogo que se criam vão diminuindo e ficando mais uniformes.

Mas por que isso acontece? E como aplicar essa técnica da maneira correta? A seguir, veja a explicação e algumas dicas úteis.

Por que o sal ajuda a diminuir o fogo

Quando a carne está na grelha, a gordura pode pingar diretamente sobre o carvão ou a brasa. Esse contato gera labaredas que sobem rapidamente e podem queimar a superfície da carne.

Ao polvilhar sal sobre a carne, parte dessa gordura é absorvida ou controlada, reduzindo o excesso que cai diretamente no fogo. Além disso, o sal ajuda a formar uma leve crosta na superfície da carne, o que diminui o contato direto da gordura com as chamas.

Como resultado, o fogo tende a ficar mais estável e as labaredas diminuem. Dessa forma, o churrasqueiro consegue manter o controle da grelha e garantir um cozimento mais uniforme.

Como polvilhar o sal corretamente

Para que a técnica funcione bem, é importante aplicar o sal da forma correta. Veja o passo a passo:

1. Use sal grosso

O sal grosso é o mais indicado para churrasco. Ele se distribui melhor sobre a carne e ajuda a formar a crosta característica.

2. Polvilhe de maneira uniforme

Pegue uma pequena quantidade de sal com a mão e distribua sobre a carne de forma leve, cobrindo toda a superfície.

3. Não exagere na quantidade

O excesso de sal pode alterar o sabor da carne. Portanto, aplique apenas o suficiente para temperar e ajudar no controle das labaredas.

4. Observe o comportamento do fogo

Depois de aplicar o sal, observe como as chamas se comportam. Normalmente, elas começam a diminuir gradualmente.

Dicas extras para a carne não queimar

Além de usar o sal para controlar o fogo, algumas estratégias simples ajudam a garantir um churrasco perfeito.

Controle a altura da grelha

Manter a carne a uma distância adequada da brasa evita que o calor excessivo queime a superfície rapidamente.

Evite virar a carne o tempo todo

Deixe a carne assar de um lado antes de virar. Isso ajuda a criar uma crosta e mantém os sucos internos.

Controle a quantidade de carvão

Carvão em excesso pode gerar calor muito intenso. Por isso, distribua bem as brasas e mantenha o fogo equilibrado.

Retire o excesso de gordura

Cortes com muita gordura podem provocar labaredas maiores. Sempre que possível, controle o excesso para evitar chamas altas.

Preparar um bom churrasco exige atenção a detalhes simples. Técnicas como polvilhar sal na carne ajudam a manter o controle da churrasqueira e tornam o preparo mais tranquilo.

Assim, o churrasqueiro evita que a carne queime, mantém o sabor e garante que todos aproveitem o momento. Afinal, o churrasco vai muito além da comida: ele representa um momento de encontro, conversa e celebração.

