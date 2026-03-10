MotoGP em Goiânia: Prefeitura e Poder Judiciário decretam ponto facultativo no dia 20 de março

Medida visa reduzir fluxo de veículos; serviços essenciais de saúde e segurança seguem com atendimento normal

Davi Galvão - 10 de março de 2026

Moto GP será realizado no dia 20 de março (Foto: Divulgação)

Após o Governo de Goiás, a Prefeitura de Goiânia também anunciou que adotará ponto facultativo na próxima sexta-feira, 20 de março, em razão da realização do Grande Prêmio de Goiás de Motovelocidade (MotoGP). O Judiciário estadual também anunciou que suspenderá o expediente.

As medidas, oficializadas pelos decretos nº 10.866 (Estado) e nº 40 (Município), visa facilitar a mobilidade urbana e organizar o fluxo de pessoas diante da expectativa de que 150 mil turistas visitem a capital para a etapa mundial de motovelocidade.

As competições ocorrem entre os dias 20 e 22 de março no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Com o retorno da categoria principal após quase quatro décadas, a gestão pública estadual e municipal decidiu paralisar as atividades administrativas não essenciais para reduzir o volume de veículos nas vias públicas, permitindo que a infraestrutura da cidade suporte o evento internacional.

Força-tarefa e Mobilidade

A Prefeitura de Goiânia estabeleceu uma força-tarefa intersetorial para garantir o suporte logístico durante o MotoGP.

O plano de mobilidade inclui a utilização da área externa do Paço Municipal como bolsão de estacionamento, conectado a um sistema de translado direto para o autódromo.

O prefeito Sandro Mabel (UB) reforçou que a redução do fluxo administrativo é estratégica: “Todos os serviços essenciais para recebermos os turistas estarão funcionando, por outro lado, esse decreto vai permitir fluxo menor de trânsito, considerando que também será ponto facultativo nas repartições públicas do Estado”.

Apesar da suspensão das atividades administrativas, o atendimento à população em áreas críticas está garantido.

Unidades de saúde, forças de segurança (Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros), além de equipes de fiscalização e monitoramento de trânsito, manterão o funcionamento normal em ambos os níveis de governo.

Retorno histórico

A etapa marca o retorno da elite do motociclismo mundial à capital goiana, movimentando não apenas o setor esportivo, mas também a economia local com shows e eventos paralelos.

“Teremos provas da principal categoria da motovelocidade mundial. Goiânia também recebe outras atividades paralelas relacionadas ao campeonato, além de festas e shows. Nosso empenho tem sido total para que o visitante que chegue aqui e se sinta bem recebido”, explicou Mabel.

