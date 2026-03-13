Tremor de terra é registrado em Catalão e marca quarto abalo em Goiás em 2026

Fenômeno é considerado de baixa intensidade e normalmente não é percebido pela população

Pedro Ribeiro - 13 de março de 2026

Município de Catalão, no Sudeste de Goiás. (Foto: Divulgação)

Um abalo sísmico de magnitude 2,4 foi detectado nesta quinta-feira (12) próximo ao município de Catalão, no sudeste de Goiás.

O registro ocorreu às 12h36 e foi identificado por estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), com análise do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com os especialistas, tremores desse tipo são classificados como de baixa intensidade, o que significa que dificilmente são sentidos pelas população.

Com o novo episódio, Goiás passa a contabilizar quatro ocorrências desse tipo em 2026.

As demais foram registradas em Minaçu e Montividiu do Norte, ambas localizadas na região norte do estado.

Eventos naturais dessa natureza costumam ocorrer por causa de movimentos e pressões internas da crosta terrestre.

Apesar de muitas vezes serem chamados popularmente de “terremoto”, especialistas explicam que abalos com magnitude baixa, como o registrado em Catalão, normalmente não causam danos e raramente são percebidos pela população, sendo detectados apenas por equipamentos sismográficos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!