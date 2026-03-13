Tremor de terra é registrado em Catalão e marca quarto abalo em Goiás em 2026

Fenômeno é considerado de baixa intensidade e normalmente não é percebido pela população

Pedro Pedro Ribeiro -
Tremor de terra é registrado em Catalão e marca quarto abalo em Goiás em 2026
Município de Catalão, no Sudeste de Goiás. (Foto: Divulgação)

Um abalo sísmico de magnitude 2,4 foi detectado nesta quinta-feira (12) próximo ao município de Catalão, no sudeste de Goiás.

O registro ocorreu às 12h36 e foi identificado por estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), com análise do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com os especialistas, tremores desse tipo são classificados como de baixa intensidade, o que significa que dificilmente são sentidos pelas população.

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Com o novo episódio, Goiás passa a contabilizar quatro ocorrências desse tipo em 2026.

As demais foram registradas em Minaçu e Montividiu do Norte, ambas localizadas na região norte do estado.

Eventos naturais dessa natureza costumam ocorrer por causa de movimentos e pressões internas da crosta terrestre.

Apesar de muitas vezes serem chamados popularmente de “terremoto”, especialistas explicam que abalos com magnitude baixa, como o registrado em Catalão, normalmente não causam danos e raramente são percebidos pela população, sendo detectados apenas por equipamentos sismográficos.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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