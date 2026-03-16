Não é na geladeira, nem na fruteira: o lugar ideal para guardar as bananas e conservar por mais tempo

Um detalhe simples no armazenamento pode fazer a fruta durar vários dias a mais e evitar desperdício na cozinha

Daniella Bruno - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram/@_helenicequeiroz)

As bananas estão entre as frutas mais consumidas no Brasil, mas muita gente ainda erra na forma de armazená-las. Como resultado, elas amadurecem rápido demais e acabam sendo descartadas antes do tempo.

No entanto, alguns cuidados simples ajudam a prolongar a vida útil da fruta e a manter o sabor por mais dias.

Antes de tudo, é importante entender que a banana continua amadurecendo mesmo depois de colhida. Por isso, o local onde ela fica guardada influencia diretamente na velocidade desse processo.

Quando a fruta fica em ambientes inadequados, o amadurecimento acelera e a casca escurece rapidamente.

Nesse cenário, escolher o lugar certo faz toda a diferença.

Onde guardar bananas para que durem mais

Muitas pessoas colocam bananas na geladeira ou simplesmente deixam na fruteira da cozinha. No entanto, essas duas opções nem sempre são as melhores.

Especialistas recomendam guardar a fruta em um local seco, fresco e bem ventilado, longe da luz direta do sol e também distante de outras frutas que liberam muito etileno, como maçãs e abacates.

Esse gás natural acelera o amadurecimento e pode fazer as bananas estragarem mais rápido.

Além disso, outro detalhe importante é evitar deixar as bananas pressionadas umas contra as outras ou em superfícies quentes. O ideal é mantê-las penduradas em um suporte próprio para frutas ou em um recipiente aberto que permita a circulação de ar.

Dessa forma, a fruta amadurece de maneira mais lenta e uniforme.

Erros comuns que fazem a banana estragar mais rápido

Por outro lado, alguns hábitos muito comuns na cozinha podem diminuir significativamente a durabilidade das bananas.

Um dos erros mais frequentes é colocá-las diretamente na geladeira. Embora o frio reduza o amadurecimento da polpa, ele pode escurecer a casca rapidamente e alterar a textura da fruta.

Outro erro comum é armazenar bananas junto com outras frutas muito maduras. Como essas frutas liberam grandes quantidades de etileno, o processo de amadurecimento acelera e a banana pode passar do ponto em poucos dias.

Além disso, deixar a fruta em locais muito quentes — como perto do fogão ou em cima da geladeira — também contribui para que ela amadureça rápido demais.

Por isso, ao escolher um local fresco, ventilado e afastado do calor, é possível manter as bananas em boas condições por mais tempo.

Com essa simples mudança na rotina da cozinha, você reduz o desperdício de alimentos e aproveita melhor a fruta no dia a dia.

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