Busca por hospedagem para o MotoGP chega a Anápolis e causa aluguéis de até R$ 15,6 mil

Preços enfrentam desconto por conta da proximidade do evento, mas valores originais alcançavam R$ 20 mil

Natália Sezil - 17 de março de 2026

MotoGP fez com que aluguéis aumentassem também em Anápolis. (Foto: Captura/AirBnB)

Não é segredo que a alta procura por hospedagem durante a realização do MotoGP, em Goiânia, acabou fazendo com que os aluguéis na cidade ficassem mais caros. Em alguns lugares, o aumento no valor chegou a ser de 612%, quando comparado com outros fins de semana. Mas se engana quem pensa que apenas a capital se viu neste cenário.

Anápolis, a 60 km de distância, também enxergou oportunidades no grande volume de turistas que querem presenciar as corridas, que acontecem no Autódromo Internacional Ayrton Senna entre os dias 20 e 22 de março.

A proximidade entre os municípios, somada ao esgotamento de opções próximas ao local, fez com que alguns viajantes expandissem o raio de busca e também considerassem a cidade. O que encontraram foi a mesma situação: preços subindo por conta do evento.

Uma procura feita pelo Portal 6 na plataforma AirBnB mostrou que os valores podem chegar a R$ 15.600 por apenas um fim de semana. E isso com desconto – os preços originais alcançavam R$ 20 mil.

A opção mais cara fica no Jardim Alexandrina. É uma casa, com dois quartos e um banheiro. A área externa conta com hidromassagem e sauna.

O anúncio conversa diretamente com os turistas que querem ir ao MotoGP, e o anfitrião chega a fazer uma oferta bônus. Diz: “o veículo do proprietário pode ser alugado após acordo entre as partes”, e ainda: “posso fornecer transporte para o evento MotoGP com segurança privada e transporte para os melhores restaurantes da capital, festas, bares e outros entretenimentos”.

A segunda opção para quem busca na plataforma é uma casa localizada em um condomínio fechado no bairro Calixtolândia. Tem dois quartos e dois banheiros, além de área externa com grama e garagem.

O valor do pacote, inicialmente, estava descrito por R$ 18 mil. Nesta terça-feira (17), a apenas alguns dias do evento, o anúncio exibe R$ 12.072.

Quem está disposto a gastar nesta faixa de preço ainda tem uma terceira opção, no bairro Cidade Jardim. O apartamento dispõe de dois quartos e dois banheiros pelo valor de R$ 12.768.

Outro apartamento está localizado na Vila Santa Maria de Nazareth. Também com dois quartos e dois banheiros, sai um pouco mais barato para os turistas: R$ 10.029 pelos três dias.

Anápolis ainda tem disponíveis para aluguel um sobrado no Residencial Verona, que sai a R$ 7.197, e uma casa próximo à estrada para Nerópolis, por R$ 4.643.

MotoGP

A competição internacional de motovelocidade começa na próxima sexta-feira (20) e segue até domingo (22). Com a alta ocupação, Goiânia vem sendo cenário de uma série de eventos e ações temáticas para acompanhar a festividade.

A expectativa é que a capital receba entre 100 mil e 200 mil visitantes para a etapa brasileira do MotoGP, o que deve injetar cerca de R$ 868 milhões na economia goiana.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!