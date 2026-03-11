Hospedagem em Goiânia tem alta de mais de 600% com MotoGP e diárias passam de R$ 6 mil em alguns locais

Comparação de datas mostra que hospedagens podem ficar até 500% mais caras durante os dias da competição

Ícaro Gonçalves - 11 de março de 2026

Apartamentos mais caros ficam em bairros próximos do autódromo (Foto: Reprodução/ Governo de Goiás/André Saddi e Cristiano Borges)

Os turistas que planejam vir à Goiânia para presenciar os três dias de competição do MotoGP devem preparar os bolsos. Os preços para o aluguel de curta temporada, como os de AirBnB, dispararam e em algumas unidades chegam a ficar seis vezes mais caros.

O evento ocorrerá no Autódromo Internacional Ayrton Senna entre os dias 20 e 22 desse mês de março. A estimativa é que até 200 mil turistas devam visitar a capital, movimentando até R$ 870 milhões na economia goiana.

Em uma consulta rápida feita na plataforma AirBnB, é possível verificar diversas unidades ainda disponíveis para aluguel entre a sexta-feira (20) e domingo (22). Os valores circulam entre R$ 2,2 mil até mais de R$ 6 mil para o período de duas diárias.

Se a consulta for feita nos mesmos dias da semana anterior, ou na semana seguinte, os valores caem drasticamente. Entre sexta-feira (27) e domingo (1º), por exemplo, o valor máximo apresentado não passa de R$ 700.

Uma unidade que ilustra bem a variação fica no Park Lozandes, a apenas 9 minutos de carro do autódromo.

Entre 20 e 22 de março, duas noites na unidade compacta com um quarto ao estilo mezanino, um banheiro e uma jacuzzi sai por R$ 6.914.

Duas semanas depois, no fim de semana entre 03 e 05 de abril, o valores cai para R$ 1.138. Como verificado, o valor para a hospedagem nos dias do MotoGP fica 507% maior.

Outro exemplo fica no Jardim Goiás. O apartamento de 42 m² está disponível pelo valor de R$ 4.191 durante a etapa do campeonato. Duas semanas depois, as mesmas duas diárias caem para R$ 588, diferença total de 612%.

Capital da motovelocidade

Como noticiado pelo Portal 6, a Prefeitura da Goiânia preparou uma série de eventos e ações temáticas que estão sendo promovidas na capital no mês de março em celebração à competição.

A iniciativa inclui telões para a exibição ao vivo instalados nos parques Areião, Cascavel, Leolídio di Ramos Caiado, Bernardo Élis e Nova Esperança, além de apresentações culturais, programação especial e decoração temática.

Bares, restaurantes e pontos como a Alameda Ricardo Paranhos também vão ter atividades em parceria com a iniciativa privada.

