UFG abre vagas para curso de especialização gratuito e a distância em Anápolis

Inscrições seguem até o dia 30 de março e seleção será feita por análise curricular

Pedro Ribeiro - 17 de março de 2026

Estão abertas as inscrições para uma especialização gratuita voltada à área da educação em Anápolis.

A formação, ofertada pela Universidade Federal de Goiás (UFG) por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), será realizada na modalidade a distância.

O curso tem como foco a capacitação de profissionais para atuação em ambientes virtuais de ensino, abrangendo atividades como planejamento, desenvolvimento e gestão de cursos.

Podem participar candidatos com graduação completa em qualquer área, com preferência para aqueles que atuam como professores ou gestores na rede pública.

As inscrições seguem até o dia 30 de março de 2026 e devem ser feitas pela internet.

Para participar, é necessário enviar a documentação exigida no edital.

O processo seletivo será realizado em etapa única, com análise do currículo profissional dos candidatos.

Clique aqui para mais informações e realizar sua inscrição.

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