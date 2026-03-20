Torta de frango com recheio que derrete na boca: aprenda como fazer em casa

Receita de torta de frango cremosa combina massa leve e recheio saboroso, perfeita para refeições práticas e irresistíveis

Gabriel Dias - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Youtube/Gabriel Freitas)

Quem procura uma receita prática e que agrada toda a família pode apostar na torta de frango cremosa. Fácil de fazer e com ingredientes simples, o prato costuma desaparecer rapidamente da mesa, graças à combinação de massa leve com recheio bem temperado.

Ideal para o almoço, jantar ou até um lanche reforçado, essa versão se destaca pelo sabor marcante e pela textura cremosa, que conquista logo na primeira fatia.

Como fazer torta de frango cremosa

A massa é simples e rápida de preparar. Basta bater ovos, óleo, leite e sal, adicionar a farinha de trigo e finalizar com fermento. O resultado é uma base leve e macia, perfeita para equilibrar o recheio.

Já o recheio leva frango desfiado bem temperado, refogado com alho, cebola, milho, tomate e azeitonas. O creme de leite entra no final para dar cremosidade e deixar o preparo ainda mais saboroso.

Montagem e finalização da torta

Para montar, coloque uma camada de massa, adicione o recheio e finalize com requeijão cremoso e queijo muçarela. Depois, cubra com o restante da massa.

Leve ao forno preaquecido até dourar. O resultado é uma torta com interior cremoso e topo levemente crocante.

Além de prática, a torta de frango cremosa é versátil e pode ser adaptada com diferentes temperos e ingredientes. Por isso, torna-se uma excelente opção para variar o cardápio sem complicação.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!