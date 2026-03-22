Bolo de prestígio que já sai recheado do forno é fácil de fazer e excelente opção para sobremesa
O chef Diego Bueno, responsável pelo perfil borapracozinhaofc, chamou a atenção no Instagram ao divulgar uma receita que promete surpreender até os apaixonados por confeitaria: um bolo prestígio que já sai do forno com recheio cremoso.
A proposta, segundo ele, é unir praticidade e efeito visual em um preparo que combina massa intensa de chocolate com um recheio de coco extremamente macio — tudo finalizado com cobertura brilhante e encorpada.
Recheio cremoso é o diferencial
A primeira etapa é preparar o recheio. A mistura leva uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 100 g de coco ralado.
Os ingredientes são combinados até formar um creme homogêneo, que será incorporado ao bolo ainda na montagem.
Massa intensa e equilibrada
Para a base, o chef utiliza três ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar e uma xícara de leite. O chocolate em pó 70% garante sabor mais marcante, enquanto as duas xícaras de farinha de trigo estruturam a massa.
O fermento em pó é adicionado por último, garantindo crescimento uniforme no forno.
A grande surpresa está na montagem: o recheio é colocado junto à massa antes de assar, permitindo que o bolo já saia recheado.
Cobertura finaliza com brilho e cremosidade
Para completar, a cobertura leva leite condensado, creme de leite, chocolate em pó 70% e manteiga. O resultado é uma ganache cremosa que reforça o sabor do chocolate e equilibra o doce do coco.
O passo a passo completo foi publicado em vídeo no Instagram, onde o preparo detalhado mostra cada etapa da receita.
