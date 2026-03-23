Coco Bambu sem sair de casa: receita deliciosa de arroz com camarão para o almoço ou jantar

Um prato cremoso e cheio de sabor que transforma qualquer refeição em algo especial

Daniella Bruno -
Aprenda a fazer o delicioso arroz com camarão do Coco Bambu
(Imagem: Captura de Tela/YouTube/Cozinha Apê 124)

Se você busca uma receita prática, mas com cara de prato de restaurante, essa versão de arroz com camarão é a escolha certa.

Inspirada em preparos famosos, ela combina cremosidade, sabor intenso e uma montagem simples, perfeita tanto para o almoço quanto para um jantar especial. Além disso, é uma ótima opção para ocasiões como a Sexta-feira Santa — basta retirar o presunto da receita.

Ingredientes que garantem cremosidade e sabor

O grande diferencial dessa receita está na combinação de ingredientes que deixam o prato extremamente cremoso e bem temperado. Além do camarão, que é o protagonista, os laticínios ajudam a criar uma textura rica e envolvente.

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Ingredientes:

  • Camarão (quantidade a gosto)
  • 2 caixas de creme de leite
  • 1 lata de ervilha
  • 1 pote de requeijão
  • 100g de presunto (opcional)
  • 100g de mussarela
  • 1 catupiry
  • 100g de parmesão ralado
  • Batata palha (opcional)

Modo de preparo e montagem do prato

Primeiramente, refogue o camarão até que ele fique levemente dourado e bem temperado. Em seguida, adicione o creme de leite e o requeijão, misturando bem para começar a formar um creme consistente.

Logo depois, acrescente a ervilha, o presunto (caso utilize) e a mussarela, mexendo até que tudo esteja bem incorporado. Na sequência, adicione o catupiry, que intensifica ainda mais a cremosidade do prato.

Além disso, finalize com o parmesão ralado, garantindo um sabor mais marcante. Se quiser, leve ao forno para gratinar levemente e criar aquela camada dourada irresistível por cima.

Por fim, na hora de servir, adicione batata palha para dar crocância e contraste de textura, elevando ainda mais a experiência.

Dicas para deixar a receita ainda melhor

Para um resultado ainda mais saboroso, você pode temperar o camarão com alho, cebola e ervas antes de iniciar o preparo. Além disso, utilizar camarões médios ou grandes valoriza ainda mais o prato.

Outra dica importante é não cozinhar demais o camarão, pois isso pode deixá-lo borrachudo. Portanto, fique atento ao ponto para garantir uma textura macia e suculenta.

Essa receita prova que é possível recriar em casa pratos que parecem sofisticados, mas que, na prática, são simples de preparar. Ou seja, com poucos passos e bons ingredientes, você transforma sua refeição em algo especial.

 

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Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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