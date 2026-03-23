Coco Bambu sem sair de casa: receita deliciosa de arroz com camarão para o almoço ou jantar
Um prato cremoso e cheio de sabor que transforma qualquer refeição em algo especial
Se você busca uma receita prática, mas com cara de prato de restaurante, essa versão de arroz com camarão é a escolha certa.
Inspirada em preparos famosos, ela combina cremosidade, sabor intenso e uma montagem simples, perfeita tanto para o almoço quanto para um jantar especial. Além disso, é uma ótima opção para ocasiões como a Sexta-feira Santa — basta retirar o presunto da receita.
Ingredientes que garantem cremosidade e sabor
O grande diferencial dessa receita está na combinação de ingredientes que deixam o prato extremamente cremoso e bem temperado. Além do camarão, que é o protagonista, os laticínios ajudam a criar uma textura rica e envolvente.
Ingredientes:
- Camarão (quantidade a gosto)
- 2 caixas de creme de leite
- 1 lata de ervilha
- 1 pote de requeijão
- 100g de presunto (opcional)
- 100g de mussarela
- 1 catupiry
- 100g de parmesão ralado
- Batata palha (opcional)
Modo de preparo e montagem do prato
Primeiramente, refogue o camarão até que ele fique levemente dourado e bem temperado. Em seguida, adicione o creme de leite e o requeijão, misturando bem para começar a formar um creme consistente.
Logo depois, acrescente a ervilha, o presunto (caso utilize) e a mussarela, mexendo até que tudo esteja bem incorporado. Na sequência, adicione o catupiry, que intensifica ainda mais a cremosidade do prato.
Além disso, finalize com o parmesão ralado, garantindo um sabor mais marcante. Se quiser, leve ao forno para gratinar levemente e criar aquela camada dourada irresistível por cima.
Por fim, na hora de servir, adicione batata palha para dar crocância e contraste de textura, elevando ainda mais a experiência.
Dicas para deixar a receita ainda melhor
Para um resultado ainda mais saboroso, você pode temperar o camarão com alho, cebola e ervas antes de iniciar o preparo. Além disso, utilizar camarões médios ou grandes valoriza ainda mais o prato.
Outra dica importante é não cozinhar demais o camarão, pois isso pode deixá-lo borrachudo. Portanto, fique atento ao ponto para garantir uma textura macia e suculenta.
Essa receita prova que é possível recriar em casa pratos que parecem sofisticados, mas que, na prática, são simples de preparar. Ou seja, com poucos passos e bons ingredientes, você transforma sua refeição em algo especial.
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