Coco Bambu sem sair de casa: receita deliciosa de arroz com camarão para o almoço ou jantar

Um prato cremoso e cheio de sabor que transforma qualquer refeição em algo especial

Daniella Bruno - 23 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube/Cozinha Apê 124)

Se você busca uma receita prática, mas com cara de prato de restaurante, essa versão de arroz com camarão é a escolha certa.

Inspirada em preparos famosos, ela combina cremosidade, sabor intenso e uma montagem simples, perfeita tanto para o almoço quanto para um jantar especial. Além disso, é uma ótima opção para ocasiões como a Sexta-feira Santa — basta retirar o presunto da receita.

Ingredientes que garantem cremosidade e sabor

O grande diferencial dessa receita está na combinação de ingredientes que deixam o prato extremamente cremoso e bem temperado. Além do camarão, que é o protagonista, os laticínios ajudam a criar uma textura rica e envolvente.

Ingredientes:

Camarão (quantidade a gosto)

2 caixas de creme de leite

1 lata de ervilha

1 pote de requeijão

100g de presunto (opcional)

100g de mussarela

1 catupiry

100g de parmesão ralado

Batata palha (opcional)

Modo de preparo e montagem do prato

Primeiramente, refogue o camarão até que ele fique levemente dourado e bem temperado. Em seguida, adicione o creme de leite e o requeijão, misturando bem para começar a formar um creme consistente.

Logo depois, acrescente a ervilha, o presunto (caso utilize) e a mussarela, mexendo até que tudo esteja bem incorporado. Na sequência, adicione o catupiry, que intensifica ainda mais a cremosidade do prato.

Além disso, finalize com o parmesão ralado, garantindo um sabor mais marcante. Se quiser, leve ao forno para gratinar levemente e criar aquela camada dourada irresistível por cima.

Por fim, na hora de servir, adicione batata palha para dar crocância e contraste de textura, elevando ainda mais a experiência.

Dicas para deixar a receita ainda melhor

Para um resultado ainda mais saboroso, você pode temperar o camarão com alho, cebola e ervas antes de iniciar o preparo. Além disso, utilizar camarões médios ou grandes valoriza ainda mais o prato.

Outra dica importante é não cozinhar demais o camarão, pois isso pode deixá-lo borrachudo. Portanto, fique atento ao ponto para garantir uma textura macia e suculenta.

Essa receita prova que é possível recriar em casa pratos que parecem sofisticados, mas que, na prática, são simples de preparar. Ou seja, com poucos passos e bons ingredientes, você transforma sua refeição em algo especial.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Pâmela Costa (@casa.da.pam)

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