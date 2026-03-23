Praça das esculturas: jardineiro de 89 anos podou mais de 200 formas em árvores e criou o espaço mais bonito do Brasil

Com tesoura de poda e imaginação, Seu Mírio criou mais de 200 esculturas em árvores e mudou a identidade de Victor Graeff

Gabriel Dias - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia Commons)

O que começou como uma ideia simples acabou transformando uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul em referência nacional.

Em Victor Graeff, um jardineiro sem formação técnica criou um verdadeiro museu a céu aberto, usando apenas tesouras de poda e paciência.

Fredolino Selmiro Schmidt, conhecido como Seu Mírio, começou o trabalho em 1989 ao sugerir que os ciprestes da praça central ganhassem formas.

A primeira escultura foi uma águia. Depois, um leão. Décadas mais tarde, o espaço reúne mais de 200 figuras vivas.

Arte feita à mão virou atração turística

Sem moldes ou tecnologia, Seu Mírio desenvolveu as esculturas com base na própria imaginação. No entanto, algumas levaram mais de dez anos para ficarem prontas, respeitando o crescimento natural das árvores.

A Praça Tancredo Neves, inaugurada em 1982, passou a ser reconhecida como a mais bela do Rio Grande do Sul. O local reúne figuras de animais, personagens e cenas do cotidiano, espalhadas entre caminhos e áreas verdes.

Após um período afastado, o jardineiro retornou em 2021, aos 86 anos, a convite do neto, então prefeito da cidade. Desde então, segue criando novas obras e transmitindo o conhecimento a aprendizes.

Cidade pequena, destaque nacional

Com cerca de 2.780 habitantes, Victor Graeff se destaca pelo cuidado urbano e pela forte influência da cultura alemã. Além disso, a economia local baseia-se na agropecuária, mas o turismo vem ganhando força.

Além da praça, visitantes encontram o Caminho das Topiarias, o Museu Municipal e a Casa do Artesão. Eventos como o Festival da Cuca com Linguiça também atraem público à região.

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