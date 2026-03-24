Relatos de lobisomens e luzes misteriosas no céu voltam a aparecer e intrigam moradores de Anápolis

Casos curiosos compartilhados nas redes sociais chamam atenção e rendem comentários bem-humorados entre usuários

Pedro Ribeiro - 24 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Tik Tok/@segueananda)

Relatos curiosos envolvendo supostas aparições e fenômenos no céu ganharam força nas redes sociais e tem chamado a atenção dos moradores de Anápolis nas últimas semanas.

O assunto passou a circular com mais intensidade após influenciadores da própria cidade compartilharem vídeos comentando a situação, que rapidamente viralizou entre internautas.

Uma das publicações que mais repercutiram foi feita pela influenciadora Fernanda França (@segueananda), que comentou em seu TikTok, de forma bem-humorada, o aumento dos relatos.

“Que surto é esse que está acontecendo em Anápolis? […] De duas semanas pra cá tá um surto aqui que tem pessoas dizendo que estão vendo lobisomem, luzes no céu. O que que está acontecendo, gente?”, disse.

Outro criador de conteúdo, Luan Farias (@_luano, no Tiktok), também entrou na discussão e afirmou que a cidade estaria vivendo uma espécie de “universo paralelo”, citando relatos vindos de moradores da região da Vila São Vicente de Paula, conhecida como “Igrejinha”.

Além dos vídeos, os comentários nas redes sociais ampliaram ainda mais o alcance do tema.

Internautas passaram a brincar com a situação, comparando Anápolis a cidades fictícias de séries e filmes sobrenaturais.

Apesar do tom descontraído, muitos relatos mencionam o avistamento de luzes incomuns no céu, registradas nas últimas semanas, o que ajudou a alimentar ainda mais a curiosidade.

O fenômeno, tratado em grande parte como lenda urbana e humor nas redes, reacende também memórias de histórias populares, comuns principalmente em cidades com características mais interioranas.

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