Aeroporto de Goiânia é eleito o mais pontual do Brasil em prêmio nacional da aviação

Resultado leva em conta pesquisa com passageiros e análise de mais de 1,5 milhão de voos em todo o país

Lara Duarte - 25 de março de 2026

Fachada do Aeroporto de Goiânia. (Foto: Divulgação/CCR Aeroportos).

O Aeroporto de Goiânia foi eleito o mais pontual do Brasil entre terminais com até 5 milhões de passageiros, em premiação realizada nesta terça-feira (24).

O reconhecimento veio durante o Prêmio Aviação Mais Brasil, que avalia o desempenho dos aeroportos com base, principalmente, no cumprimento de horários de pousos e decolagens.

Na prática, isso representa menos atrasos e mais previsibilidade para quem utiliza o terminal na capital.

O levantamento considerou dados de mais de 1,5 milhão de voos, além de pesquisas com mais de 111 mil passageiros em aeroportos de todo o país.

Mesmo com o aumento no fluxo de viagens nos últimos anos, o aeroporto manteve regularidade nas operações, fator que contribuiu para o destaque no ranking.

Essa é a segunda vez, em quatro anos de gestão da Motiva Aeroportos, que o terminal conquista o reconhecimento nacional.

Para a concessionária, o resultado reforça o desempenho operacional do aeroporto dentro do cenário brasileiro, especialmente entre os terminais de médio porte.

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