Goiânia vai ganhar praia artificial com ondas de surf e complexo de luxo na GO-020

Projeto também prevê a criação de hotel de luxo, restaurantes, áreas comerciais e residências no local

Ícaro Gonçalves - 25 de março de 2026

Praia da Grama, em São Paulo, é um projeto da Wavegarden. (Foto: Divulgação/Wavegarden)

Goiânia deve entrar para o mapa de projetos inovadores no Brasil com o anúncio de uma praia artificial com ondas de surf. O empreendimento deve ser construído na região da GO-020, próximo ao Autódromo Internacional Ayrton Senna.

O projeto é liderado pela Flamboyant Urbanismo, empresa que faz parte do mesmo grupo do Shopping Flamboyant, um dos principais centros comerciais da cidade.

O Portal 6 apurou que a proposta do projeto inclui a praia artificial, mas também prevê a criação de um complexo de alto padrão. O espaço deve incluir hotel de luxo, restaurantes, áreas comerciais e residenciais integradas.

Um dos destaques do projeto é a tecnologia de geração de ondas artificiais para a prática de surf. A solução será fornecida pela Wavegarden, referência mundial nesse tipo de estrutura.

A iniciativa segue uma tendência internacional de criação de “surf parks” em cidades afastadas do litoral. No Brasil, projetos semelhantes já foram desenvolvidos em São Paulo, voltados principalmente ao público de alto poder aquisitivo.

Apesar do anúncio e da repercussão, ainda não foram divulgados detalhes como cronograma de obras ou previsão de entrega. Informações sobre valores de investimento e dimensões do complexo também não foram oficialmente confirmadas.

Mesmo em estágio inicial, a expectativa é de que o projeto provoque impactos significativos no desenvolvimento urbano da região, com alto potencial de valorização imobiliária no entorno e atração de novos investimentos para a capital.

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